Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε χθες, Πέμπτη (26/03), το βράδυ ένα βρέφος 10 μηνών το οποίο έφερε κατάγματα αλλά και κάποια εγκαύματα στο κορμί του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το flamis.gr, το παιδί μεταφέρθηκε επειγόντως στην Πάτρα και τα σημάδια στο σώμα του δείχνουν κακοποίηση.

Τα κατάγματα, κατά το τοπικό μέσο, δεν φαίνεται να έχουν προκληθεί από κάποιο ατύχημα.

Οι γιατροί του Καραμανδανείου βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση για το μωρό, ενώ ειδοποίησαν και τις Αρχές για να γίνει έρευνα σε σχέση με την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη.

Η ΕΛΑΣ κάνει έρευνα για το περιστατικό.