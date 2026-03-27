Μενού

Βρέφος διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο με κατάγματα και εγκαύματα - Εξετάζεται κακοποίηση

Το βρέφος φέρει κατάγματα και εγκαύματα στο κορμί του και εξετάζεται σοβαρά η περίπτωση της κακοποίησης. Άγνωστο ποιος το μετέφερε στο νοσοκομείο.

Reader symbol
Newsroom
Νοσοκομείο Παίδων
Ανακαινισμένη πτέρυγα στο νοσοκομείο Παίδων | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε χθες, Πέμπτη (26/03), το βράδυ ένα βρέφος 10 μηνών το οποίο έφερε κατάγματα αλλά και κάποια εγκαύματα στο κορμί του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το flamis.gr, το παιδί μεταφέρθηκε επειγόντως στην Πάτρα και τα σημάδια στο σώμα του δείχνουν κακοποίηση.

Τα κατάγματα, κατά το τοπικό μέσο, δεν φαίνεται να έχουν προκληθεί από κάποιο ατύχημα.

Οι γιατροί του Καραμανδανείου βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση για το μωρό, ενώ ειδοποίησαν και τις Αρχές για να γίνει έρευνα σε σχέση με την κακοποίηση που φέρεται να υπέστη.

Η ΕΛΑΣ κάνει έρευνα για το περιστατικό.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ