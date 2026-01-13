Μενού

Βριλήσσια: Συνελήφθη 49χρονος καταζητούμενος για παιδική πορνογραφία

Ένας 49χρονος που καταζητούνταν για παιδική πορνογραφία συνελήφθη από την αστυνομία στα Βριλήσσια. Βρέθηκε πλήθος αρχείων.

Reader symbol
Newsroom
Περιπολικό Αστυνομίας
Περιπολικό Αστυνομίας | Intime
  • Α-
  • Α+

Ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων συνέλαβαν, μετά από πολυήμερη έρευνα, το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στα Βριλήσσια, έναν 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παιδική πορνογραφία ανηλίκων κατ΄ εξακολούθηση. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, κατά τα έτη 2019 έως 2021, ο 49χρονος χρησιμοποιώντας δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων, προμηθεύτηκε, κατείχε και είχε πρόσφορα για διαμοιρασμό τουλάχιστον 176 αρχεία με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα 12 έτη.

Επιπροσθέτως είχε αποθηκεύσει σε ηλεκτρονικά ψηφιακά μέσα δεκάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα δώδεκα έτη. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ