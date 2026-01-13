Βριλήσσια: Συνελήφθη 49χρονος καταζητούμενος για παιδική πορνογραφία

Ειδική επιχειρησιακή ομάδα του Τμήματος Αναζητήσεων συνέλαβαν, μετά από πολυήμερη έρευνα, το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στα Βριλήσσια, έναν 49χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παιδική πορνογραφία ανηλίκων κατ΄ εξακολούθηση.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, κατά τα έτη 2019 έως 2021, ο 49χρονος χρησιμοποιώντας δίκτυο ανταλλαγής δεδομένων, προμηθεύτηκε, κατείχε και είχε πρόσφορα για διαμοιρασμό τουλάχιστον 176 αρχεία με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα 12 έτη.
Επιπροσθέτως είχε αποθηκεύσει σε ηλεκτρονικά ψηφιακά μέσα δεκάδες φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων που δεν είχαν συμπληρώσει τα δώδεκα έτη. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
- Σε αυτό το σημείο ανοίγει το γυμναστήριο του Τάιλερ Μακμπέθ - Πόσο θα είναι η μηνιαία συνδρομή
- Ερφάν Σολτάνι: Ποιος είναι ο 26χρονος διαδηλωτής που θα εκτελεστεί αύριο στο Ιράν
- Μαρία Καρυστιανού: Η φόρα, το ευαγγέλιο και ένας ελληνικότατος κίνδυνος
- Gio Kay: Ποιος είναι ο παίκτης του Survivor που κάνει one man show και «κουβαλάει» τα τηλεοπτικά νούμερα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.