«Βροχή» προστίμων από τις έξυπνες κάμερες στην Αττική: 4.000 κλήσεις μέχρι τώρα - 388 ακόμα σε λειτουργία

Περίπου 4.000 κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις ήδη έχουν βεβαιωθεί από τις «έξυπνες κάμερες» που λειτουργούν σε σημεία της Αττικής, ενώ μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και οι 388 νέες που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια.

Το παραπάνω δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενος στο σύστημα των «έξυπνων καμερών», ο υπουργός σημείωσε ότι οι περίπου 4.000 κλήσεις που ήδη έχουν βεβαιωθεί έχουν αποσταλεί στους παραβάτες, ενώ τα τεχνικά ζητήματα που είχαν παρουσιαστεί κατά την αρχική φάση λειτουργίας του συστήματος έχουν αντιμετωπιστεί.

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«Όποια λάθη υπήρξαν έχουν εξαλειφθεί», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το σύστημα λειτουργεί, πλέον, υπό κανονικές συνθήκες.

Ο κ. Παπαστεργίου γνωστοποίησε, επίσης, ότι ήδη έχουν τοποθετηθεί 388 νέες κάμερες της Περιφέρειας Αττικής και αυτήν την περίοδο ολοκληρώνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις στο λογισμικό τους.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι κάμερες θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες και σε πρώτη φάση θα καταγράφουν αποκλειστικά παραβάσεις παραβίασης ερυθρού σηματοδότη.

Οι παραβάσεις, όπως εξήγησε, καταχωρούνται αυτόματα στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου εκδίδονται και αποστέλλονται οι σχετικές πράξεις βεβαίωσης.