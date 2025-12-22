Μενού

Βύρωνας: Άγνωστοι περιέλουσαν είσοδο σούπερ μάρκετ με εύφλεκτο υγρό και έβαλαν φωτιά

Άγνωστοι στον Βύρωνα περιέλουσαν είσοδο σούπερ μάρκετ με εύφλεκτο υγρό και έβαλαν φωτιά. Έρευνες από την αστυνομία για τον εντοπισμό τους.

Τρεις άγνωστοι περιέλουσαν είσοδο σούπερ μάρκετ στον Βύρωνα με εύφλεκτο υγρό, έβαλαν φωτιά και στη συνέχεια διέφυγαν. Όπως αναφέρει η εκπομπή «Action Τώρα» του Action24, το περιστατικό σημείωθηκε λίγα λεπτά πριν τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Από την πράξη τους προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο η φωτιά να επεκταθεί στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

