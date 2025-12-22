Βύρωνας: Άγνωστοι περιέλουσαν είσοδο σούπερ μάρκετ με εύφλεκτο υγρό και έβαλαν φωτιά

Τρεις άγνωστοι περιέλουσαν είσοδο σούπερ μάρκετ στον Βύρωνα με εύφλεκτο υγρό, έβαλαν φωτιά και στη συνέχεια διέφυγαν. Όπως αναφέρει η εκπομπή «Action Τώρα» του Action24, το περιστατικό σημείωθηκε λίγα λεπτά πριν τις 5 τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Από την πράξη τους προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο η φωτιά να επεκταθεί στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
