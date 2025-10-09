Μενού

Βύρωνας: Φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων – Στο «μικροσκόπιο» ενδείξεις εμπρησμού

Φωτιά ξέσπασε σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στον Βύρωνα, ενώ οι αρχές ερευνούν ενδείξεις εμπρησμού.

Πυροσβεστικό όχημα
Πυροσβεστικό όχημα | Eurokinissi
Ευρήματα που παραπέμπουν σε εμπρησμό εντόπισαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας την Πέμπτη (9/10) μετά από φωτιά σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Καρέα στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, έπειτα από την κατάσβεση της πυρκαγιάς στις 06:10 το πρωί, εντοπίστηκαν υπολείμματα από πλαστικό δεματικό καλωδίων (tire up), πλαστικό μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό, σπίρτα αλλά και υπολείμματα από φιδάκι, το οποίο ενίοτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί βραδύκαυστου φυτιλιού.

Αυτομάτως η υπόθεση άλλαξε χροιά και από τα χέρια των αξιωματικών της Πυροσβεστικής, πέρασε σε αυτά των αστυνομικών, που ανέλαβαν την προανάκριση. Σημειώνεται πως η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε ενημέρωση στις 05:15 για το περιστατικό και επιλήφθηκε άμεσα.

Στο αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη συμβολή της Λεωφόρου Καρέα με την οδό Αιγιαλείας στο Βύρωνα, κατέφτασαν γρήγορα δύο οχήματα με 6 πυροσβέστες, με αποτέλεσμα την κατάσβεση της πυρκαγιάς μέσα σε λιγότερο από 50 λεπτά.

Η Υπηρεσία ανέφερε πως η διαδικασία κατάσβεσης ολοκληρώθηκε στις 6 και 10 πρώτα λεπτά. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές σε δυο οχήματα.

