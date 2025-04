CEO Clubs Greece Forum: Εμβαθύνοντας στο Ελληνικό επιχειρείν

Το καθιερωμένο εαρινό Φόρουμ του CEO Clubs Greece θα λάβει χώρα φέτος στις 20 Μαΐου στο Asteria Domus με τίτλο «Transformational Journeys: The Good, the Bad, and the Ugly», παρουσία των σημαντικότερων CEOs και επιχειρηματιών στην Ελλάδα καθώς και των διοικητικών τους ομάδων.