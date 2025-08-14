Δακτυλικό αποτύπωμα αλλοδαπού με ποινικό παρελθόν στον εμπρηστικό μηχανισμό στη Δροσιά

Δακτυλικό αποτύπωμα ενός άνδρα αλβανικής καταγωγής ο οποίος έχει ποινικό παρελθόν βρέθηκε στον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε εντοπιστεί στη Δροσιά πριν από δύο ημέρες.

Υπενθυμίζεται πως ο εμπρηστικός μηχανισμός είχε εντοπιστεί σε δασική περιοχή στη Δροσιά το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) και αποτελούνταν από δυο γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο άνδρας αυτός είχε συλληφθεί και φυλακιστεί πριν από δύο μήνες για παραβίαση δικαστικής απόφασης.