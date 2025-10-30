Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: «20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο»

Σφοδρή επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε η Όλγα Δάλλα, η οποία είχε εκλεγεί πρώτη σε σταυρούς με το κόμμα, αλλά στη συνέχεια αντικαταστάθηκε, ώστε να εισέλθει στη Βουλή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Είμαστε 20 γυναίκες που βγήκαμε πρώτες στις περιφέρειές μας και μας καρατόμησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία υποτίθεται ότι νοιάζεται για τις γυναίκες», δήλωσε χαρακτηριστικά η κα Δάλλα, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (30/10) στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7 της Θεσσαλονίκης.

Η πρώην υποψήφια βουλευτής κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, υποστηρίζοντας ότι συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία τους χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Όπως εξήγησε, συνεργάτης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας έγραψε δημόσια στο Facebook πως «οι συνομιλίες ανάμεσα σε μένα και τον συντονιστή, τον κύριο Καζαμία, έχουν ηχογραφηθεί και παραδοθεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου».

Η υπόθεση αυτή οδήγησε στη ψηφοφορία για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 29 Οκτωβρίου 2025. «Η έγκλησή μου αφορά υποκλοπές και διατάραξη του απορρήτου επικοινωνιών», ανέφερε η κα Δάλλα.

«Ήρθα πρώτη και με καρατόμησε για να μπει ο Μπιμπίλας»

Αναφερόμενη στη μεταξύ τους γνωριμία, η Όλγα Δάλλα δήλωσε ότι γνώρισε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πριν από επτά χρόνια, όταν εκείνη πλησίασε το κίνημα «Δεν Πληρώνω» κατά των πλειστηριασμών.

Στις εκλογές του Μαΐου του 2023, η κα Δάλλα ήρθε πρώτη σε σταυρούς στον Β3’ Νότιο Τομέα Αθηνών με 6.168 ψήφους, ωστόσο, όπως λέει, στις εκλογές του Ιουνίου απομακρύνθηκε από τη λίστα ώστε να τοποθετηθεί στη θέση της ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος είχε λάβει 2.557 ψήφους σε διαφορετική εκλογική περιφέρεια.

«Με κάλεσε στο γραφείο της και μου είπε “γλυκούλα μου, δεν ήξερα ότι ήθελες να κάνεις κοινοβουλευτικό έργο”. Εκείνη τη στιγμή σοκαρίστηκα. Της είπα “Ζωή, μαζί τα συζητούσαμε. Σου ζήτησα να μου αναθέσεις τον τομέα των ΑμεΑ. Τι είναι αυτά που λες;”», ανέφερε, προσθέτοντας πως από τότε οι σχέσεις τους διακόπηκαν οριστικά.

«Ο Καραναστάσης δεν πατάει στη Βουλή»

Η Όλγα Δάλλα υποστήριξε ακόμη πως είκοσι γυναίκες που ήρθαν πρώτες στις εκλογικές τους περιφέρειες «καρατομήθηκαν» από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ανέφερε επίσης πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει επιτεθεί και σε άλλες γυναίκες, όπως τη Βασιλική Πολύζου, την οποία, όπως είπε, αποκάλεσε «απατεώνισσα επειδή ζήτησε τα δεδουλευμένα της», και την Τίνα Μεσσαροπούλου.

Τέλος, η κα Δάλλα σχολίασε και τη στάση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντή Καραναστάση, υποστηρίζοντας ότι δεν εμφανίζεται στη Βουλή.

«Δεν πηγαίνει καθόλου, καθόλου, καθόλου. Αν δείτε τα έδρανα της Ολομέλειας, είναι πέντε άτομα μόνιμα. Ο κύριος Καραναστάσης έχει πει ότι έχει ψυχοσωματικά προβλήματα και δεν αντέχει να είναι εκεί μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.