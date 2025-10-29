Αίρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου - Απορρίφθηκε το αίτημα για την Λιάνα Κανέλλη

Υπέρ της άρσης ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με την μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει σε βάρος της η υποψήφια του κόμματός της το 2023 Όλγα Δάλλα αποφάσισε η Ολομέλεια.

Αντίθετα, απορρίφθηκε το αίτημα άρσης ασυλίας της βουλευτού του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλης σχετικά με την μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η αίτηση άρσης ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου ψηφίσθηκε από 238 βουλευτές έναντι 46 βουλευτές που την καταψήφισαν, επί 284 ψηφισμάτων ενώ η αίτηση άρσης της ασυλίας της Κανέλλης απορρίφθηκε με 209 ψήφους «κατά», έναντι 25 «υπέρ» και 50 «παρών», όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Νωρίτερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τη συζήτηση του αιτήματος που την αφορά ζήτησε από την Ολομέλεια να άρει την ασυλία της καθώς όπως είπε αυτό αποτελεί πάγια θέση της για όλες τις σχετικές υποθέσεις έρχονται στη Βουλή.

Αναφερόμενη στους ισχυρισμούς της υπόθεσης της μήνυσης της κυρίας Δάλλα, τις χαρακτήρισε «από την αρχή έως το τέλος ψευδείς». Υποστήριξε ότι η κυρία Δάλλα «είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει σχέση με το Κίνημά μας» , «ήταν υποψήφια στις εκλογές του 2023 και αυτή ήταν η μοναδική της σχέση, ούτε υπήρξε μέλος του Κινήματός μας ούτε έχει συμμετάσχει σε καμία διαδικασία - και από το 2023 έως σήμερα η μοναδική της ενασχόληση είναι να συκοφαντεί την Πλεύση Ελευθερίας και εμένα εργαλειοποιούμενη προφανέστατα από πολιτικούς αντιπάλους».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι στην προεκλογική περίοδο του Ιούνιο του 2023 η κυρία Δάλλα «μαζί με άλλα πρόσωπα που στην συνέχεια υπαναχώρησαν, χρησιμοποιήθηκε από ΜΜΕ και από αντιπάλους για να κάνει την μεγαλύτερη εκστρατεία λάσπης κατά της Πλεύσης Ελευθερίας». Είπε ότι στη μήνυση, μεταξύ άλλων, αυτό το οποίο της καταλογίζει η κυρία Δάλλα «ως ανοσιούργημα, μάλιστα, είναι ότι δεν την τοποθέτησα πρώτη στο ψηφοδέλτιο» προσθέτοντας ότι «μετά από δυόμισι χρόνια λάσπης, κακοβουλίας, εργαλειοποίησή της και απόδειξης του φυράματος του προσώπου αυτού, νομίζω ότι κανείς δεν θα πρέπει να έχει καμία αμφιβολία για το πόσο καλά έπραξα».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, σημείωσε ότι η κυρία Δάλλα δεν εξελέγη πότε βουλευτής καθώς στις εκλογές του Μαΐου του 2023 -που πρώτευσε στον ψηφοδέλτιο της Περιφερείας- η Πλεύση Ελευθερίας δεν εισήλθε στη Βουλή και υποστήριξε ότι η κατάρτιση της λίστας είναι προνόμιο του εκάστοτε προέδρου του κόμματος και πως αλλαγές έχουν κάνει όλα τα κόμματα στα ψηφοδέλτιά τους.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου παράλληλα ανέφερε εμφατικά ότι η κυρία Δάλλα έχει ως δικηγόρο σε όλες αυτές τις μηνύσεις που καταθέτει εναντίον της, την Βάσω Πανταζή η οποία είναι συνήγορος του Επαμεινώντα Κορκονέα, του Ηλία Κασιδιάρη και του βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου ενώ χαρακτήρισε τις αγωγές της κυρίας Δάλλα, ως «Slap» αγωγές, διασυνδέοντας τις υποθέσεις αυτές.