Δέκα γοητευτικά θερινά σινεμά των Κυκλάδων για να επισκεφθείτε στις διακοπές

Λευκά σπίτια με μπλε παράθυρα, ροζ βουκαμβίλιες, τιρκουάζ νερά, δροσερό αεράκι, πορτοκαλί ηλιοβασιλέματα με φόντο το Αιγαίο και χαλαρές βόλτες στα σοκάκια απαρτίζουν για πολλούς από εμάς το καλοκαίρι στις Κυκλάδες.

Το ρομαντικό σκηνικό ολοκληρώνεται με μια βόλτα στους θερινούς κινηματογράφους, μια αγαπημένη συνήθεια που παίρνουμε μαζί μας και εκτός πόλης, αλλά με εμφανώς πιο χαλαρή διάθεση.

