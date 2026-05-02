Δελφοί - Γαλαξίδι: Μια υπέροχη εκδρομή για την άνοιξη

Ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς προορισμούς της Ελλάδας και μια ρομαντική θαλασσινή πολιτεία σε μια απόδραση γεμάτη αξέχαστες εικόνες.

Γαλαξίδι
Shutterstock
Η εκδρομή στους Δελφούς και στο Γαλαξίδι είναι από εκείνες που συνδυάζουν ιστορία, φύση, βουνό και θάλασσα με μοναδικό τρόπο. Είναι μια ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να ξεφύγουν από την πόλη χωρίς να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις - και μια υπενθύμιση ότι μερικοί από τους πιο όμορφους προορισμούς βρίσκονται πολύ κοντά μας.

Η εκδρομή αυτή μπορεί να γίνει και σε μία ημέρα (αν ξεκινήσετε νωρίς το πρωί), αλλά αν έχετε τη δυνατότητα, ένα Σαββατοκύριακο θα σας επιτρέψει να απολαύσετε πιο χαλαρά την εμπειρία. Ξεκινώντας από την Αθήνα, η διαδρομή διαρκεί περίπου τρεις ώρες και προσφέρει αρκετές ενδιαφέρουσες στάσεις.

