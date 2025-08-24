«Δεν είναι ντροπή»: Μια τενίστρια εξηγεί γιατί επέλεξε το OnlyFans για να συνεχίσει να αγωνίζεται

Η Αμερικανίδα τενίστρια Sachia Vickery δεν φανταζόταν ποτέ ότι η πορεία της στο επαγγελματικό τένις θα την οδηγούσε σε μια πλατφόρμα όπως το OnlyFans. Όμως, ένας σοβαρός τραυματισμός στον ώμο και η ανάγκη για οικονομική στήριξη την ώθησαν να πάρει μια απόφαση που προκαλεί συζητήσεις στον αθλητικό

«Εννοώ, προφανώς όχι», δήλωσε στο CNN σε τηλεφωνική συνέντευξη.

«Δεν είναι κάτι που πραγματικά σκέφτεσαι να κάνεις».

Η Vickery, η οποία έχει φτάσει μέχρι την 73η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, βρέθηκε εκτός δράσης για έξι μήνες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ξεκίνησε να δημοσιεύει περιεχόμενο στο OnlyFans, μια πλατφόρμα που έχει συνδεθεί κυρίως με περιεχόμενο για ενήλικες, αλλά φιλοξενεί και δημιουργούς από διάφορους χώρους.

«Μπορώ να σας πω, 2 εκατομμύρια δολάρια δεν είναι απολύτως τίποτα όταν πρόκειται για τένις.

Ξόδεψα πάνω από 100.000 δολάρια για προπόνηση, φυσική κατάσταση, φυσιοθεραπεία, αποκατάσταση, μαγνητικές τομογραφίες – οι άνθρωποι δεν βλέπουν αυτό το κομμάτι σε αυτό», εξηγεί.

«Το να έχεις ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, κάτι να κάνεις στο πλάι και να βγάλεις καλά χρήματα, δεν βλάπτει.

Μου έδωσε μεγάλη οικονομική ελευθερία, βοηθώντας με ακόμη και να χρηματοδοτήσω ολόκληρη την καριέρα μου στο τένις».

Η σχέση της με την πλατφόρμα ξεκίνησε μέσω συνεργασίας με τον Αυστραλό τενίστα Nick Kyrgios, δημιουργώντας περιεχόμενο pickleball για την τηλεοπτική πλατφόρμα του OnlyFans.

Σύντομα, η Vickery είδε την ευκαιρία να προσφέρει πιο προσωπικό περιεχόμενο, φτάνοντας σε έσοδα έξι ψηφίων μέσα στους πρώτους τρεις μήνες.

«Πιθανώς περισσότερα από αυτά που έκανα στα slams και μέχρι στιγμής, ανεβαίνει μόνο. Ανεβαίνει όλο και περισσότερο», ανέφερε.

Παρότι η Daily Mail την χαρακτήρισε «εργάτρια του σεξ», η ίδια ξεκαθαρίζει:

«Δεν έχω σεξουαλικό περιεχόμενο εκεί. Δεν έχω γυμνό περιεχόμενο.

Προφανώς, έχω περιεχόμενο εσωρούχων, έχω περιεχόμενο όπου πραγματικά πιέζω τα όρια, αλλά ποτέ δεν είμαι εντελώς γυμνή.

Δεν έχω κάνει ποτέ ροζ βίντεο».

Η Vickery επιμένει ότι παραμένει επαγγελματίας τενίστρια και γνωρίζει τα όρια που θέτει ο κώδικας δεοντολογίας του αθλήματος.

«Είμαι εντάξει εκεί που είμαι», λέει. «Δεν με νοιάζει τι σκέφτονται οι άνθρωποι για μένα, έχω εξαιρετικά «παχύ δέρμα».

Η οικονομική πίεση που βιώνουν οι αθλητές εκτός του top 100 είναι, σύμφωνα με την ίδια, ένας από τους βασικούς λόγους που όλο και περισσότεροι εξετάζουν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος.

«Είχα παίκτες, ξέρετε, που με ρωτούσαν με περιέργεια, ποια είναι τα χρήματα εκεί; Αξίζει να το εξετάσετε;

Αν τραυματιστείς, δεν βγάζεις χρήματα. Ακόμα και όταν παίζεις έναν ολόκληρο χρόνο, πολλοί παίκτες είναι στο κόκκινο».

Παρότι η ίδια δηλώνει ότι δεν χρειάζεται τα χρήματα από το OnlyFans, αναγνωρίζει ότι είναι μια «εύκολη πηγή εισοδήματος» και καλεί τις διοργανώτριες αρχές να στηρίξουν περισσότερο τους αθλητές χαμηλότερης κατάταξης.

«Αν δεν θέλετε παίκτες στο OnlyFans, γιατί δεν δημιουργούμε ένα σύστημα όπου πληρώνετε πραγματικά παίκτες εκτός των κορυφαίων 100 αυτό που αξίζουμε;»

Η Vickery επέστρεψε πρόσφατα στη δράση στο US Open, αλλά γνωρίζει ότι βρίσκεται στη δύση της καριέρας της.

Όσο για το μέλλον της στο OnlyFans;

«Αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι είναι ένα οριστικό όχι», είπε. «Αν είχα την ευκαιρία να βγάλω πολλά χρήματα ακολουθώντας αυτή τη διαδρομή, δεν θα έκλεινα εντελώς την πόρτα σε αυτό.

Πορνογραφία και βίντεο σεξ, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να το κάνω, αλλά θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν το είχα σκεφτεί».