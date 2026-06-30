«Δεν φταίει η κακή τύχη αν ο μισθός τελειώνει στις 15»: Ο Κουτσούμπας για την ακρίβεια στο TikTok

Με τον γνώριμο, άμεσο και εύστοχες ατάκες τρόπο του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας «ξαναχτυπά» στο TikTok, βάζοντας στο στόχαστρο την κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια που γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, με ένα βίντεο που μιλάει κατευθείαν στην καρδιά των προβλημάτων της καθημερινότητας, αποδομεί το κυβερνητικό αφήγημα περί «πολέμου κατά της ακρίβειας» και απευθύνει ένα ανοιχτό, ζεστό κάλεσμα προς όλους.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δεν μάσησε τα λόγια του για την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία.

Με το διαχρονικό δίλημμα «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» να παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας καλεί τους πολίτες στην ανοιχτή εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΚΕ την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 20:00, στην Πλατεία Πλυτά στο κέντρο της Αθήνας.

#stegi #kke #koutsoumpas ♬ original sound - Τώρα ΚΚΕ! @twra_kke 📌 Ο Δ. Κουτσούμπας σχολιάζει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ακρίβεια και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΚΕ για το δικαίωμα στη στέγη 🗨️ Το μόνο χτύπημα που καταφέρνει η κυβέρνηση στον πόλεμο κατά της ακρίβειας είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν πάντα στον λαό! 🗓️ Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 20:00 έλα να μας βρεις στην Πλατεία Πλυτά στο κέντρο της Αθήνας. Θα μιλήσουμε για το δικαίωμά σου στη στέγη. Δε θα μιλήσουμε για τούβλα και τσιμέντα. Θα μιλήσουμε για το αν ένας νέος άνθρωπος, ένας εργαζόμενος μπορεί να ζήσει χωρίς να δουλεύει μόνο για το ενοίκιο. Γιατί η στέγη δεν είναι ακίνητο. Είναι ζωή. Και το δίλημμα παραμένει: Τα κέρδη του ή οι ζωές μας! 👉 Extra hint - Κουίζ για δυνατούς λύτες: Τι είναι πιο δύσκολο να βρεις; Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ; #fyp

Συγκεκριμένα είπε:

«Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα, όμως, που καταφέρνει, είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν αθημερινά σε βάρος μας.

Ένα είναι σίγουρο: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν πάντα στον λαό! Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 του μήνα, όταν το ενοίκιο ή το δάνειο καταπίνει τον μισό μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ, δε φταίει η… κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος.

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 20:00 έλα να μας βρεις στην Πλατεία Πλυτά στο κέντρο της Αθήνας.

Θα μιλήσουμε για το δικαίωμά σου στη στέγη. Δε θα μιλήσουμε για τούβλα και τσιμέντα. Θα μιλήσουμε για το αν ένας νέος άνθρωπος, ένας εργαζόμενος μπορεί να ζήσει χωρίς να δουλεύει μόνο για το ενοίκιο. Γιατί η στέγη δεν είναι ακίνητο. Είναι ζωή. Και το δίλημμα παραμένει: Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

