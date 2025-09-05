«Δεν προσέχουν τα παιδιά τους»: Τι ισχυρίστηκε ο ανήλικος για την αρπαγή δύο βρεφών

Στη σύλληψη ενός 17χρονου ελληνικής καταγωγής προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές για την υπόθεση αρπαγής βρέφους, μόλις 30 ημερών, από περιοχή του Πειραιά.

Ο ανήλικος, ο οποίος ομολόγησε τις πράξεις του, φέρεται να έχει εμπλοκή και σε αντίστοιχο περιστατικό τον περασμένο Μάιο, όταν είχε απαχθεί βρέφος από την Ομόνοια, το οποίο εντοπίστηκε στον Άλιμο.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (03/09), περίπου στις 16:00, όταν ο 17χρονος προσέγγισε γυναίκα Ρομά που είχε μαζί της το νεογέννητο, υποσχόμενος ότι θα της αγοράσει τρόφιμα και γάλα. Αφού ψώνισαν μαζί σε σούπερ μάρκετ για περίπου μισή ώρα, κατευθύνθηκαν σε φαρμακείο στη συμβολή των οδών Αιγαλέου και Μιαούλη.

Εκεί, ο δράστης έπεισε τη γυναίκα να του αγοράσει νερό, και όταν εκείνη απομακρύνθηκε, άρπαξε το καρότσι με το βρέφος και τράπηκε σε φυγή. Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της αρπαγής, με τη μητέρα και άλλα δύο άτομα να τον καταδιώκουν μάταια.

Το βρέφος εντοπίστηκε τελικά σε καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της Λεωφόρου Καλλιρόης, κοντά στην Ακρόπολη, περίπου στις 20:30 το ίδιο βράδυ, από μια 54χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής, η οποία ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Το παρελθόν του 17χρονου

Ο 17χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Τον Ιούνιο προσποιούνταν ελεγκτή σε λεωφορεία και εισέπραττε πρόστιμα από ανυποψίαστους επιβάτες. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς, στόχος του ήταν να «τιμωρήσει» οικογένειες Ρομά που –κατά την άποψή του– δεν φροντίζουν τα παιδιά τους.

Η 36χρονη γυναίκα, που δήλωσε μητέρα του παιδιού, αφού καταδίωξε τον δράστη με άλλα δύο άτομα, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων για να καταγγείλει την αρπαγή. Ωστόσο, συνελήφθη με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε και δικογραφία για αρπαγή.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: ΕΡΤ