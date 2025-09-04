Συνελήφθη ανήλικος για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά: Φέρεται να είχε κάνει το ίδιο στην Ομόνοια

Η αστυνομία συνέλαβε έναν ανήλικο για την υπόθεση αρπαγής βρέφους χθες (03/09) στον Πειραιά.

Πρόκειται για έναν 17χρονο, ο οποίος το ομολόγησε αλλά δεν έχει πει για ποιο λόγο το έκανε.

Η γυναίκα που ανακρίνεται από τις Αρχές και που συνδέεται με την εγκατάλειψη βρέφους λίγων ημερών σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην οδό Καλλιρόης 130, κοντά στην Ακρόπολη, φαίνεται - σύμφωνα με πληροφορίες - ότι του το έδωσε προσωρινά για να κάνει κάποια ψώνια για το μωρό.

Εκείνος το άρπαξε και το παράτησε εκεί που βρέθηκε από τη διερχόμενη.



Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του, μέσα από εικόνες από βίντεο ασφαλείας και φέρεται να είναι το ίδιο άτομο που είχε πάρει και άλλο μωρό τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια.

Διαβάστε επίσης: Ακρόπολη: Στον Εισαγγελέα γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με την εγκατάλειψη του βρέφους - Τα ερωτήματα

Ακρόπολη: Τα ερωτήματα με την εγκατάλειψη του βρέφους

Η γυναίκα συνελήφθη άμεσα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Πέμπτη (4/9) ενώπιον του εισαγγελέα.

Ερωτήματα ωστόσο γεννώνται από το γεγονός ότι το παιδί χάθηκε στην Ακρόπολη και το γεγονός αναφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα στην περιοχή των Καμινίων.

Το παιδί εντόπισε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης (3/9) από μία 54χρονη γυναίκα από την Αλβανία μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε πάρκο επί της λεωφόρου Καλλιρόης.

Η αστυνομία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας τόσο από το σούπερ μάρκετ όσο και από το πάρκο για να δουν ποιος άφησε το βρέφος στο σημείο.

Το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.