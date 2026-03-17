«Δεν ρώτησε για το παιδί της, αλλά αν έφαγαν τα σκυλιά»: Συγκλονίζει αστυνομικός για τον 3χρονο Άγγελο

Για τις 12 Μαΐου διακόπηκε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο εδώλιο κάθισαν σήμερα (17/3) η 27χρονη μητέρα του παιδιού, ο 45χρονος σύντροφός της, αλλά και ο βιολογικός πατέρας του Αγγέλου. Οι συνήγοροι υπεράσπισης παρουσίασαν τις βασικές γραμμές της υπερασπιστικής τους στρατηγικής και στη συνέχεια προχώρησαν στις καταθέσεις των μαρτύρων.

Κατάθεση αστυνομικού: «Ήταν σαν αναίσθητη»

Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση αστυνομικού που κλήθηκε στο νοσοκομείο όταν μεταφέρθηκε ο 3χρονος Άγγελος σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το neakriti.gr κατέθεσε στο δικαστήριο, οι γιατροί από την πρώτη στιγμή ενημέρωσαν τις Aρχές ότι υπήρχε υποψία κακοποίησης, καθώς το παιδί είχε μεταφερθεί σε κωματώδη κατάσταση και έφερε χτυπήματα στο κεφάλι, την κοιλιά και σε ολόκληρο το σώμα.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η μητέρα αρχικά ισχυρίστηκε ότι όταν έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ, το παιδί ήταν καλά και πως όταν επέστρεψε το βρήκε σε αυτή την κατάσταση. Όπως ανέφερε ο αστυνομικός, η 27χρονη βρισκόταν σε ήρεμη κατάσταση, ενώ του είπε ότι η ίδια φώναξε τη γειτόνισσα, η οποία κάλεσε το ασθενοφόρο.

Κατά τη μεταφορά της στο Αστυνομικό Μέγαρο, η γυναίκα φέρεται να άλλαξε τα λεγόμενά της και να ανέφερε ότι ο σύντροφός της ήταν εκείνος που χτυπούσε το παιδί.

Ο αστυνομικός περιέγραψε επίσης τη στάση της μητέρας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι απαντήσεις της ήταν ξερές και η ίδια χωρίς ταραχή, παρότι της είπα ότι το παιδί της ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ήταν σαν αναίσθητη».

Στη συνέχεια, ο ίδιος αστυνομικός κατέθεσε ότι κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι εντοπίστηκε ένα γκλομπ κρυμμένο μέσα στον καναπέ. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο ξύλινα κομμάτια από βρεφική κούνια, τα οποία - σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η μητέρα - χρησιμοποιούνταν για να δέχεται χτυπήματα το παιδί. Το ένα από τα αντικείμενα βρέθηκε μέσα στο σπίτι και το δεύτερο εκτός της οικίας.

Στον χώρο υπήρχαν επίσης δύο σκυλιά, γεγονός που ο αστυνομικός ανέφερε στην κατάθεσή του επισημαίνοντας ένα περιστατικό που, όπως είπε, του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση: «Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά!».