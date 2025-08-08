Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πρώην αστυνομικού του TikTok: Σήμερα ενώπιον του Ανακριτή

Ενώπιον του Ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο 34χρονος πρώην αστυνομικός του ΤikTok, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, μετά τη σύλληψή του για 153 γραμμάρια κοκαΐνης αλλά και αναβολικών χαπιών και φυσιγγίων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει τα αδικήματα της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και άλλες συναφείς παραβάσεις.

Τα τελευταία 24ωρα μάλιστα, ο 34χρονος έχει μπει στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να δεσμευτεί η κινητή και ακίνητη περιουσία του, με βάση τις διατάξεις του νόμου περί «ξεπλύματος» χρήματος.

Όπως προέκυψαν από έρευνες ο πρώην αστυνομικός αποκόμισε μεγάλα χρηματικά ποσά με αποτέλεσμα να ανοίξει νέος κύκλος έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι «αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ έχουν ήδη εικόνα για την οικονομική του κατάσταση, ωστόσο, όπως λένε αρμόδιες πηγές, πρέπει να υπάρξει ενδελεχής έρευνα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Ποιος είναι ο φίλος του που επίσης συνελήφθη

Εκτός όμως από τον πρώην αστυνομικό συνελήφθη και ο 21χρονος φίλος του που φιλοξενούνταν προσωρινά στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για νεαρό που δηλώνει άνεργος και δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συγκεκριμένος νεαρός στη θέα των αστυνομικών έτρεξε στην τουαλέτα και προσπάθησε να ξεφορτωθεί ναρκωτικές ουσίες.

Κατά τις έρευνες που έγιναν στο σπίτι και στο αυτοκίνητο του πρώην αστυνομικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, μία συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης, ένας γεμιστήρας πιστολιού, 39 σφαίρες, 55 αναβολικά χάπια, δύο αυτοσχέδια τσιγάρα με φυτικά αποσπάσματα (πιθανώς κάνναβης), ένα υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας αστυνομικού για το οποίο είχε δηλωθεί ψευδώς η απώλεια, 1550 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και 153 γραμμάρια λευκής σκόνης (πιθανώς κοκαΐνης).

Έπαιρνε μέτρα αντιπαρακολούθησης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2024 μετά από καταγγελίες που ανέφεραν ότι ο τότε εν ενεργεία αστυνομικός εμπλεκόταν σε παράνομες δραστηριότητες. Οι καταγγελίες υποβλήθηκαν στον εποπτεύοντα Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, που διέταξε προκαταρκτική εξέταση.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε -σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.- ότι εμπλεκόταν σε παράνομες δραστηριότητες κατοχής, χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών και μεγάλων χρηματικών ποσών. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι για να μην εντοπιστεί ή καταγραφεί η δράση του λάμβανε μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Η σύλληψή του έγινε όταν πήγε για να παραλάβει ένα έγγραφο που αφορούσε στην πρόσφατη παραίτησή του από το Σώμα. Πρόκειται για ένα έγγραφο που βεβαιώνει ότι έχουν υποβληθεί για όλα τα έτη υπηρέτησης στο Σώμα δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

Οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι γίνεται έρευνα σε βάρος του και ότι παρουσία Εισαγγελέα θα διενεργηθεί έρευνα στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο.



