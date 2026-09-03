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ΔΕΘ 2026: Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ προσκαλεί στα εγκαίνια του περιπτέρου του

Ανοιχτή πρόσκληση στα εγκαίνια του περιπτέρου του στη ΔΕΘ 2026 απευθύνει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Τι αναφέρει η πρόεδρος, Άννα Ροκοφύλλου.

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ΔΕΘ Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης | Shutterstock
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Στη ΔΕΘ 2026 με δικό του περίπτερο θα βρίσκεται το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), απευθύνοντας πρόσκληση στα εγκαίνια.

Στην πρόσκληση αναφέρεται: «H Πρόεδρος κα Άννα Ροκοφύλλου και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στα εγκαίνια του Περιπτέρου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., που θα πραγματοποιηθούν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, και ώρα 11.30 π.μ. Περίπτερο 17 – Stand 45

Η παρουσία σας, θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως».

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