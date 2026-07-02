Δεξίωση της πρεσβείας των ΗΠΑ για την 4η Ιουλίου: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στο ΚΠΙΣΝ

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πραγματοποιείται η δεξίωση της Αμερικανικής πρεσβείας για την 250η επέτειο της Ημέρας Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
Το «παρών» δίνουν πολλά πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής, θρησκευτικής, πολιτειακής ηγεσίας, όπως και πρόσωπα που επιχειρηματικού και δημοσιογραφικού κόσμου όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα» Μαρία Καρυστιανού και άλλοι.
Οικοδέσποινα της εκδήλωσης η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Σημειώνεται ότι η Πρεσβεία και το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ στην Αθήνα, το Γενικό Προξενείο στη Θεσσαλονίκη και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα θα είναι κλειστά την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, λόγω αμερικανικής ομοσπονδιακής αργίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας.
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