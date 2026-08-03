Διαδοχικά 112 στην Δυτική Αττική: Εκκενώνονται οικισμοί - Βελτίωση σε Πιερία, Κιλκίς

Διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κανδήλι, Άνω Βλυχάδα, 'Αγιος Κωνσταντίνος, ΒΙΠΕ Μεγάρων - Παπά Περιβόλι προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #ΒΙΠΕ_Μεγάρων - #Παπά_Περιβόλι της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026

Τα μηνύματα αναφέρουν: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κανδήλι, 'Ανω Βλυχάδα και 'Αγιος Κωνσταντίνος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο.

Αν βρίσκεστε στην περιοχή ΒΙΠΕ Μεγάρων - Παπά Περιβόλι της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Μέγαρα».

Σε ύφεση σε Κιλκίς, Πιερία

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Βροντού Πιερίας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ από αέρος για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τέσσερα αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχεται από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

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Την ίδια ώρα, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στις 11:30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Ξηρόβρυσης, στο Κιλκίς. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 45 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων και 14 οχήματα καθώς και δύο αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συμβάλλει με υδροφόρες και ο Δήμος Κιλκίς.