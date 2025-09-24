Μενού

Διαδοχικές επιθέσεις στον διεθνή «Στόλο για τη Γάζα» νότια της Γαύδου

Επιθέσεις στα πλοία του Στόλου για τη Γάζα καταγγέλλουν οι συμμετέχοντες στο Global Sumud Flotilla.

Reader symbol
Newsroom
stolos_gaza
Η στιγμή της επίθεσης σε ένα από τα πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» | X (Twitter)
  • Α-
  • Α+

Με έκτακτη ανακοίνωσή του πριν από λίγη ώρα το «March to Gaza Greece» έκανε γνωστό πως ο διεθνής «Στόλος για τη Γάζα», Global Sumud Flotilla, δέχθηκε επίθεση από drones και κρότου λάμψης την ώρα που βρισκόταν 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου και εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), ενώ οι συμμετέχοντες ζήτησαν την προστασία του Ελληνικού Λιμενικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη γίνει εννέα επιθέσεις σε οκτώ πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» με drones, κρότου–λάμψης, χημικά και παρεμβολές.

Όπως έγινε γνωστό έχουν καταγραφεί μικρές υλικές ζημιές στα πλοία αλλά όλα συνεχίζουν το ταξίδι τους. Παράλληλα, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ενώ τα έξι ελληνικά πλοία του Στόλου είναι ασφαλή.

Στα social media έχουν ήδη αρχίσει και κυκλοφορούν βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή των επιθέσεων.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τις Ελληνικές Αρχές.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ