Διαδοχικές επιθέσεις στον διεθνή «Στόλο για τη Γάζα» νότια της Γαύδου

Με έκτακτη ανακοίνωσή του πριν από λίγη ώρα το «March to Gaza Greece» έκανε γνωστό πως ο διεθνής «Στόλος για τη Γάζα», Global Sumud Flotilla, δέχθηκε επίθεση από drones και κρότου λάμψης την ώρα που βρισκόταν 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου και εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας), ενώ οι συμμετέχοντες ζήτησαν την προστασία του Ελληνικού Λιμενικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη γίνει εννέα επιθέσεις σε οκτώ πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» με drones, κρότου–λάμψης, χημικά και παρεμβολές.

Όπως έγινε γνωστό έχουν καταγραφεί μικρές υλικές ζημιές στα πλοία αλλά όλα συνεχίζουν το ταξίδι τους. Παράλληλα, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ενώ τα έξι ελληνικά πλοία του Στόλου είναι ασφαλή.

Στα social media έχουν ήδη αρχίσει και κυκλοφορούν βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή των επιθέσεων.

BREAKING: SUMUD FLOTILLA UNDER ATTACK AND HIT 9 TIMES



✅ 9 bombs dropped near their boats within 1 hour

✅ 4 vessels hit

✅ 3 sulphur devices landed on board.

✅ Some vessels are damaged

✅ No serious injuries pic.twitter.com/vJ88plGMgV — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman_) September 24, 2025

Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τις Ελληνικές Αρχές.