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Διακοπές ρεύματος στην Αττική σήμερα, Πέμπτη (20/08) - Οι 6 δήμοι που θα επηρεαστούν

Έξι περιοχές της Αττικής αναμένεται να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων.

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Αττική
Αττική | Eurokinissi
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Διακοπές ρεύματος αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα, Πέμπτη (20/8), σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

 

Όπως αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ, οι διακοπές ρεύματος πραγματοποιούνται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Παράλληλα, όπως ενημερώνει, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.

Αναλυτικά οι δήμοι

Δήμος Αθηναίων

  • Ζυγά οδός:ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 78 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
  • Μονά οδός:ΠΛΑΤΑΙΩΝ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
  • Ζυγά οδός:ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
  • Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ 93 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
  • ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΥΦΟΡΙΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΩΤΗ ΕΩΣ ΣΑΡΑΚΙΩΝΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΙΑΝΝΗ
  • Ζυγά οδός:ΦΥΛΗΣ απο κάθετο: ΔΕΡΙΓΝΗ έως κάθετο: ΜΥΡΩΝ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ

Δήμος Άνω Λιοσίων

  • ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ – ΔΙΡΦΥΣ – ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Δήμος Μοσχάτου

  • Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΜΜΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
  • Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΙΛΙΣΣΟ έως κάθετο: ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
  • Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΙΛΙΣΣΟ έως κάθετο: ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
  • Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Ταύρου

  • Μονά οδός:ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΤΣΑΛΔΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Δήμος Περιστερίου

  • ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΕΩΣ ΣΠΕΤΣΩΝ

Δήμος Γλυφάδας

  • Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ απο κάθετο: ΖΕΠΠΟΥ έως κάθετο: ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
  • Μονά/Ζυγά οδός:ΖΕΠΠΟΥ απο κάθετο: ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ έως κάθετο: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

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