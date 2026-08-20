Καιρός: Έρχεται ο πρώτος καύσωνας διαρκείας «που θα κουράσει» – Θαλάσσια ομίχλη και «40άρια»

Η απόκοσμη εικόνα των τελευταίων ημερών με την εμφάνιση ομίχλης πάνω από τη θάλασσα στα νησιά αναμένεται να κάνει την εμφάνιση του και σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου. Όπως εξηγήθηκε, πρόκειται για μεταφερόμενη θαλάσσια ομίχλη, η οποία σχηματίζεται όταν υγρός αέρας με χαμηλές ταχύτητες ανέμου περνά πάνω από σχετικά θερμή θάλασσα.

Το φαινόμενο αναμένεται να διατηρηθεί για ακόμη μία με δύο ημέρες, καθώς επικρατούν σχεδόν άπνοιες. Από αύριο, με την ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο, οι οποίοι τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, οι συνθήκες για την εμφάνιση τέτοιων ομιχλών θα περιοριστούν.

Σήμερα, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36-37 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, ενώ τοπικά θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα.

Περισσότερη ζέστη αναμένεται σε περιοχές όπως το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, η Άρτα, η Καλαμάτα και ο Πύργος Ηλείας. Τοπικές βροχές αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, χωρίς ιδιαίτερη ένταση.

Θερμή εισβολή διαρκείας: Ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού

Παράλληλα, στη «δύση» του φετινού καλοκαιριού, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έμελλε να έρθει το πιο σημαντικό και παρατεταμένο κύμα καύσωνα της σεζόν.



Ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, προειδοποιεί για μια «εξαντλητική», θερμή εισβολή που θα διαρκέσει τουλάχιστον επτά με οκτώ ημέρες, με το θερμόμετρο να ξεπερνά τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.





«Aπό σήμερα ξεκινάει μια περίοδος, μια θερμή περίοδος, ένα κύμα καύσωνα θα το έλεγα, που θα κρατήσει τουλάχιστον εφτά, οκτώ ημέρες, πιθανόν να πάει έτσι μέχρι το τέλος του μήνα» λέει στο Orange Press Agency ο κ. Λαγουβάρδος, εξηγώντας τη συμπεριφορά του φαινομένου.



«Οι θερμοκρασίες δεν θα φτάσουν σε ακραίες τιμές, αλλά σε πολλές περιοχές θα ξεπερνούν τους 37, 38 βαθμούς. Θα δούμε τοπικά και 40 βαθμούς, ίσως μέσα στο Σαββατοκύριακο και λίγο παραπάνω. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι η διάρκεια. Δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον εφτά, οκτώ ημέρες, όπως είπαμε και λίγο παραπάνω, που θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πράγμα το οποίο θα κουράσει αρκετά τον πληθυσμό» προσθέτει.



Όπως τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος, «μετά από διαδοχικά κύματα καύσωνα τα οποία είχαν επηρεάσει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, τώρα η θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη έχει πέσει αρκετά. Οι θερμότερες αέριες μάζες επηρεάζουν τη χώρα μας, γενικά την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ελλάδα με μεγάλη διάρκεια. Ουσιαστικά είναι ο πρώτος μεγάλος καύσωνας του καλοκαιριού, ο οποίος έρχεται τις τελευταίες ημέρες του. Γιατί μετεωρολογικά το καλοκαίρι τελειώνει στο τέλος Αυγούστου».

Ανεβαίνει ο υδράργυρος από αύριο

Αύριο, Παρασκευή ο καιρός θα έχει κοινά χαρακτηριστικά, με τον βοριά στο Αιγαίο να ενισχύεται και να φτάνει τοπικά τα 6 μποφόρ. Οι μεσημεριανές βροχές θα περιοριστούν στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Η άνοδος θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38-39 βαθμούς και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν στα 6 μποφόρ, ενώ μεσημεριανές μπόρες αναμένονται στα ηπειρωτικά ορεινά, με μικρή ένταση και διάρκεια.

Τι θα γίνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια και ασθενείς ανέμους, ενώ στα ανατολικά οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ. Αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει στους 36-37 βαθμούς και το Σαββατοκύριακο θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αναμένονται 34 βαθμοί Κελσίου, ασθενείς άνεμοι και ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν σε Κιλκίς και Σέρρες, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς σήμερα και τους 38-39 βαθμούς τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, η ζέστη αναμένεται να επιμείνει για αρκετές ημέρες, ενδεχομένως για μία εβδομάδα ή και περισσότερο.