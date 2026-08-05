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Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Οινόης-Χαλκίδας λόγω φωτιάς: Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Οινόης-Χαλκίδας λόγω φωτιάς όπως επισημαίνει η εταιρία Hellenic Train με ανακοίνωσή της.

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Τρένο της Hellenic Train
Τρένο της Hellenic Train | Eurokinissi
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Διακόπηκε λόγω φωτιάς το μεσημέρι της Τετάρτης 05/08 η κυκλοφορία της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Οινόνη-Χαλκίδα, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή της η Hellenic Train.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 13:16 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1547 (Χαλκίδα - Αθήνα), η οποία έχει ακινητοποιηθεί κοντά στον σταθμό του Αγίου Γεωργίου, θα μεταφερθεί με εφεδρική μηχανή (Diesel) στον σταθμό της Οινόης. Στο σημείο κατευθύνονται λεωφορεία της Hellenic Train, προκειμένου να παραλάβουν τους 54 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, τα δρομολόγια στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.

Σημειώνεται ότι, τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους σταθμούς Δήλεσι και Αγ. Γεώργιο.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

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