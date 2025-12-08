Διαμαρτυρίες εργαζόμενων στο «Άγιος Σάββας» - Καταγγέλλουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού

Σκληρή κριτική στο Υπουργείο Υγείας ασκεί ο σύλλογος εργαζομένων του νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας», με αφορμή πρόσφατη επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη την ημέρα του Αγίου Σάββα (5 Δεκεμβρίου), υποστηρίζοντας ότι έγινε σε μέρα που το νοσοκομείο είναι κλειστό, με λειτουργία αργίας, χωρίς προσωπικό, ώστε «να αποφευχθούν οι διαμαρτυρίες των εργαζομένων».

Ο σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση διατυπώνοντας σειρά ερωτημάτων για τους τομείς λειτουργίας του νοσοκομείου, κάνοντας λόγο για «πάνω από 100 ανενεργά κρεβάτια του μεγαλύτερου Ογκολογικού νοσοκομείου της χώρας που δεν λειτουργούν λόγω των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού».

Οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν επίσης μεγάλα κενά σε όλες τις ειδικότητες εργαζομένων, αναφέροντας συγκεκριμένα πως «Η Νοσηλευτική Υπηρεσία με το έγγραφό της ομολογεί επίσημα πως είναι κενές οι μισές οργανικές θέσεις».

Μάλιστα τονίζεται η ιδιαίτερη περίοδος για τα θέματα στελέχωσης των νοσοκομείων, καθώς αναμένονται νέοι οργανισμοί εντός του επόμενου διαστήματος.