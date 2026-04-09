Κολύμπησε από την Κω στη Νίσυρο για να εκπληρώσει το τάμα του: «Ήταν σαν να με έσπρωχνε η Παναγία»

Ένας υπεραθλητής μεγάλων αποστάσεων με καταγωγή από την Καλαμάτα διήνυσε κολυμπώντας την απόσταση από την Κω έως τη Νίσυρο για να εκπληρώσει το τάμα του.

Πρόκειται για τον Γιώργο Δούβα, ο οποίος είναι διασώστης του ΕΚΑΒ, κατοικεί στην Κω και σύμφωνα με την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ, κολύμπησε 10 ναυτικά μίλια σε μόλις επτά ώρες.

«Όταν ήρθα για πρώτη φορά στο νησί της Κω το 2016 για επαγγελματικούς λόγους ταξίδεψα με το καραβάκι στη Νίσυρο. Καθώς πήγαινα κάτι μπήκε μέσα μου και λέω "θα το κάνω κολυμπώντας αυτό"», αναφέρει ο ίδιος.

«Είπα να το επιχειρήσω [...] έκανα προετοιμασία για λιγότερο από ενάμιση μήνα, το αποφάσισα λίγο καθυστερημένα», λέει και συμπληρώνει: «Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα ήταν οι υψηλοί κυματισμοί, ειδικά τις πρώτες τρεις τέσσερις ώρες. Ευτυχώς είχα πίσω τον καιρό, με έσπρωχνε δηλαδή. Ήταν σαν να με έσπρωχνε η Παναγία, αυτό είπα μέσα μου, Για εμένα η πίστη είναι τα πάντα, από αυτό παίρνω δύναμη».

Αφότου έφτασε στη Νίσυρο, οι κάτοικοι τον υποδέχτηκαν με στεφάνι ελιάς και στη συνέχεια ο Γιώργος έτρεξε για έξι χιλιόμετρα μέχρι την εκκλησία για να εκπληρώσει το τάμα του.