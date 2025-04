Διεθνές Συνέδριο IQ Media: Το μέλλον της ψηφιακής δημοσιογραφίας

Στις 14 και 15 Απριλίου 2025 πραγματοποιείται το διεθνές συνέδριο με τίτλο “The Future of Digital Journalism: Artificial Intelligence, Innovation, and Integrity”, το οποίο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου IQ Media.

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη δημοσιογραφία, ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις;

● Πώς καινοτομούν τα μέσα ενημέρωσης και με ποιους τρόπους προσελκύουν το κοινό τους;

● Ποιες στρατηγικές εφαρμόζουν για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης;

Κορυφαίοι ομιλητές:

Jonathan Soma - Καθηγητής Δημοσιογραφίας Δεδομένων, Columbia University, Νέα Υόρκη

Bahareh Heravi, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, University of Surrey & BBC, UK

Aliya Itzkowitz - Διευθύντρια FT Strategies, Financial Times, UK

Alfred Hermida - Καθηγητής Δημοσιογραφίας, UBC School of Journalism, Καναδάς

Ημερομηνίες: 14 & 15 Απριλίου 2025

Τοποθεσία: Αμφιθέατρο “Αργυριάδης”, Κεντρικό Κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30)

Πρόγραμμα: https://iqmediahub.com/conference/

Δωρεάν εγγραφή στο συνέδριο: https://www.eventdata.gr/iqmedia/reg.htm

Επικοινωνία Τύπου: [email protected]

Το IQ Media είναι ένα Hub για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ειδησεογραφικών οργανισμών στην Ευρώπη και εστιάζει στην εκπαίδευση των δημοσιογράφων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Δημοσιογραφία Δεδομένων και στην ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών εφαρμογών στα ΜΜΕ.

O Καθηγητής, Κωνσταντίνος Μουρλάς είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου και η Κατερίνα Σωτηράκου είναι η διευθύντρια του Hub, είναι μέλη του εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ.

Στο Hub συμμετέχουν ο γαλλικός μιντιακός όμιλος Nice-Matin, η Ένωση Πορτογαλικού Τύπου - Associação Portuguesa de Imprensa, o τηλεοπτικός σταθμός ALPHA Κύπρου, η Καθημερινή και ο όμιλος Liquid Media.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής για το Συνέδριο.