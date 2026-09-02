Διεθνής διάκριση της ΗΔΥΚΑ στα WITSA AI Awards για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υγεία

Μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση κατακτά η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΜΑΕ (ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ), η οποία βραβεύτηκε στα WITSA Global AI Awards 2026, στην κατηγορία "Public Policy", για τον MyHealth AI Agent, τον Προσωπικό Βοηθό Υγείας Πολίτη, και τον AI Agent for Doctors, τον Ψηφιακό Βοηθό Ιατρού.

Η διάκριση, στο πλαίσιο της πρώτης διοργάνωσης των WITSA Global AI Awards στην Ταϊπέι της Ταϊβάν, αποτελεί διεθνή αναγνώριση μιας από τις πρώτες πανευρωπαϊκά πρωτοβουλίες Υπεύθυνης Τεχνητής Νοημοσύνης εθνικής κλίμακας στη δημόσια Υγεία και επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ΗΔΥΚΑ στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού συστήματος Υγείας.

WITSA Global AI Awards 2026



Μέσω του MyHealth AI Agent, ο πολίτης μπορεί να αλληλεπιδρά σε φυσική ελληνική γλώσσα με τα στοιχεία του προσωπικού του ηλεκτρονικού φακέλου και να αναζητά με απλό τρόπο πληροφορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, συνταγές, διαγνώσεις, παραπεμπτικά, αποτελέσματα εξετάσεων, εμβολιασμούς, ιατρικές βεβαιώσεις και προγραμματισμένα ραντεβού.

Αντίστοιχα, ο AI Agent for Doctors υποστηρίζει τους επαγγελματίες Υγείας κατά τη χρήση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, διευκολύνοντας την ταχύτερη πρόσβαση στην απαραίτητη πληροφορία και περιορίζοντας το διοικητικό και πληροφοριακό βάρος της καθημερινής κλινικής πρακτικής.

Η καινοτομία των δύο εφαρμογών δεν περιορίζεται στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Responsible AI, σχεδιασμένο εξαρχής με επίκεντρο την ασφάλεια, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διαφάνεια και την ανθρώπινη εποπτεία.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί υποστηρικτικά, για την αναζήτηση, οργάνωση, επεξήγηση και σύνοψη πληροφοριών, χωρίς να προβαίνει σε αυτόνομη διάγνωση ή θεραπευτική σύσταση και χωρίς να υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την επιστημονική και κλινική κρίση του ιατρού.

Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης πραγματοποιείται πάνω σε ασφαλείς υποδομές και αξιόπιστες πηγές δεδομένων του δημόσιου συστήματος Υγείας, με αυστηρούς μηχανισμούς ταυτοποίησης και ελέγχου πρόσβασης. Τα ευαίσθητα δεδομένα υγείας παραμένουν εντός του ελεγχόμενου περιβάλλοντος και δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η σημασία της πρωτοβουλίας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση λόγω της κλίμακας του ψηφιακού οικοσυστήματος της ΗΔΥΚΑ, το οποίο καλύπτει περισσότερους από 10,4 εκατομμύρια πολίτες, διασυνδέοντας 127 δημόσια νοσοκομεία, 312 Κέντρα Υγείας, περισσότερους από 60.000 ιατρούς, 12.000 φαρμακεία και πάνω από 3.000 διαγνωστικά εργαστήρια.

WITSA Global AI Awards 2026



Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ, Ιωάννης Καραγιάννης, δήλωσε:

«Η νέα διεθνής διάκριση της ΗΔΥΚΑ αποτελεί αναγνώριση της δημόσιας αξίας που μπορεί να δημιουργεί η τεχνολογία όταν σχεδιάζεται με επίκεντρο τον άνθρωπο. Με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, το MyHealth, την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και πλέον τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργούμε ένα ολοένα πιο ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα Υγείας, που ενδυναμώνει τον πολίτη και προσφέρει στους επαγγελματίες Υγείας σύγχρονα και αξιόπιστα εργαλεία. Η βράβευση αυτή επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα μπορεί όχι απλώς να ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά να διαμορφώνει πρότυπα ασφαλούς, διαλειτουργικής και ανθρωποκεντρικής ψηφιακής Υγείας».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ, Νίκη Τσούμα, ανέφερε:

«Για την ΗΔΥΚΑ, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο για να προσφέρουμε καλύτερες, ασφαλέστερες και πιο προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες. To MyHealth AI Agent και το AI Agent for Doctors σχεδιάστηκαν με σαφή όρια, ισχυρές δικλίδες ασφάλειας και ανθρώπινη εποπτεία. Η Τεχνητή Νοημοσύνη οργανώνει, εξηγεί και διευκολύνει την πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά δεν υποκαθιστά τον ιατρό και την κλινική του κρίση. Η διεθνής αυτή αναγνώριση ανήκει πρωτίστως στα στελέχη της ΗΔΥΚΑ και σε όλους όσοι εργάζονται καθημερινά ώστε η τεχνολογία να μετατρέπεται σε ουσιαστικό όφελος για τον πολίτη».

Η φετινή διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μία σταθερή πορεία διεθνούς αναγνώρισης της ΗΔΥΚΑ από τη WITSA. Το 2022, η εφαρμογή MyHealth είχε αποσπάσει το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Innovative Health Solutions» για τον Δημόσιο Τομέα, ενώ το 2023 η ΗΔΥΚΑ είχε διακριθεί εκ νέου με το 1ο βραβείο «Global Innovation & Tech Excellence» στην κατηγορία των καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικής Υγείας για το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος πρόληψης του καρκίνου του μαστού «Φώφη Γεννηματά».

Η νέα βράβευση αποτυπώνει την εξέλιξη αυτής της διαδρομής: από την ψηφιακή πρόσβαση του πολίτη στα δεδομένα υγείας και την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην πρόληψη, στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και στην υπεύθυνη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας.

Η υποψηφιότητα της ΗΔΥΚΑ προωθήθηκε μέσω του ΣΕΠΕ, ως εθνικού μέλους της WITSA, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού της Υγείας και υπό την εποπτεία των συναρμόδιων Υπουργείων.