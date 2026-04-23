Δίκη 11χρονου Μάριου: Διεκόπη για τις 5 Μάϊου - Η κατάθεση της συζύγου του κατηγορούμενου που «σήκωσε» αντιδράσεις

Για τις 5 Μάϊου διεκόπη η δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα το 2017, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης στο Μενίδι.

Η είδηση, μιας ακόμα διακοπής, προκάλεσε την οργή συγγενών και φίλων του 11χρονου Μάριου. «Πλέον έχουμε αγανακτήσει. Εμείς. Που δεν είναι το δικό μας το παιδί. Σκεφτείτε αυτοί οι γονείς τι τραβάνε για τόσα χρόνια», δήλωσε μητέρα του τότε συμμαθητή του Μάριου στο Open.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας φέρεται εξέφρασε τον αγανακτησμό του εντός δικαστικής αίθουσας για το γεγονός ότι έχουν περάσει εννέα χρόνια από το περιστατικό και ακόμη δεν έχει εκδικαστεί η υπόθεση.

Δίκη 11χρονου Μάριου: Η κατάθεση της συζύγου του κατηγορουμένου που «σήκωσε» αντιδράσεις

Οι τόνοι, ανέβηκαν ακόμα περισσότερο μετά την κατάθεση της συζύγου του ενός κατηγορούμενου που υποστήριξε ότι «δεν ακούγονται πυροβολισμοί» στη γειτονιά.

Αναλυτικά, φέρεται να είπε: «Εμείς γλεντούσαμε. Δεν ρίχνουμε πιστολιές. Δεν πάμε στα οικόπεδα δίπλα στο σπίτι. Ο δεύτερος κατηγορούμενος έριξε με καραμπίνα, όχι με όπλο», είπε αρχικά.

Ο διάλογος με τον Εισαγγελέα, μετά την αναφορά της, είχε ως εξής:

Εισαγγελέας: «Δηλαδή, δεν ακούτε πυροβολισμούς στη γειτονιά;»

Σύζυγος κατηγορουμένου: «Όχι»

Εισαγγελέας: «Αν πάτε στο γιατρό για τον σύζυγο να ελέγξετε και τα αυτιά σας. Αυτό που ξέρουμε όλοι, δεν είναι καλό να το κρύβετε».