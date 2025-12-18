Δίκη Βαλυράκη: «Θέλησαν να κλείσουν το στόμα του βασικού μάρτυρα» λέει η Κωνσταντοπούλου

Με την κατάθεση του Βαγγέλη Ασμάνη, επαγγελματία ψαρά και βασικού αυτόπτη μάρτυρα, συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη.

Σε δήλωσή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος της οικογένειας Βαλυράκη, σημείωσε ότι για τον βασικό μάρτυρα ότι «κάποιο θέλησαν να του κλείσουν το στόμα. […]

Και σήμερα διώκονται υψηλόβαθμοι λιμενικοί για παραβάσεις καθήκοντος, υπόθαλψη εγκληματία και ψευδή βεβαίωση σε σχέση με την προσπάθεια συγκάλυψης της δολοφονίας Βαλυράκη».

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency:

Η κυρία Κωνσταντοπούλου συνέχισε ως εξής:

«Είναι μία τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι ο Σήφης Βαλυράκης προήδρευσε πεισματικά και επίμονα στην εξεταστική επιτροπή για τη Siemens και οδήγησε την επιτροπή αυτή σε ομόφωνο πόρισμα όλων των κομμάτων για το σκάνδαλο των σκανδάλων. Ένα μείζον σκάνδαλο διαφθοράς για το οποίο δεν δικάστηκε στη χώρα μας κανείς ποτέ, μολονότι αποδείχθηκε η ευθεία εμπλοκή υψηλόβαθμων πολιτικών των κυβερνητικών κομμάτων.

Διαβάστε ακόμα: Δίκη Βαλυράκη: «Τον χτύπησαν, τον έριξαν στη θάλασσα και τον άφησαν» - Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας

Είμαι με ένα τρόπο συγκινημένη που υπερασπίζομαι τη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη. Μαζί είχαμε προσπαθήσει το 2015 να ξαναφωτίσουμε το σκάνδαλο αυτό.

Είμαι ταυτόχρονα πεπεισμένη ότι η δολοφονία του, η άγρια δολοφονία του από δύο κακοποιά στοιχεία που τα παρουσιάζουν σαν δήθεν μόνο ψαράδες, είναι συνδεδεμένη με τη δράση του ανθρώπου αυτού κατά της διαφθοράς, υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της διαφάνειας. Του οφείλουμε υπεράσπιση και οφείλουμε το έργο του να το συνεχίσουμε.

Η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα είναι καταπέλτης. Η αξία της έχει να κάνει όχι μόνο με το ότι αποδεικνύει τη δολοφονία, αλλά και το ότι ανταποδεικνύει, καταρρίπτει τους διάφορους αντιφατικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων.

Και με τις δύο αυτές έννοιες λοιπόν, η κατάθεση είναι πολύτιμη και γι' αυτό έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια τρομοκράτησης, εκφοβισμού, απαξίωσης του μάρτυρα αυτού.

Παρακολουθήσατε με ποια πηγαία απλότητα κατέθεσε τα πραγματικά περιστατικά, αλλά και μπορείτε να αντιληφθείτε -το είπα και μέσα στο δικαστήριο- ποια υπέρβαση ψυχής πρέπει να κάνει ένας απλός άνθρωπος για να υπηρετήσει την αλήθεια.

Είναι τρομακτικό στη χώρα μας ότι όποιος θέλει να πει την αλήθεια και όποιος παλεύει για δικαιοσύνη στοχοποιείται, λοιδορείται, κακοποιείται με πολλούς τρόπους».