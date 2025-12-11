Δίκη Γαρυφαλλιάς: Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο δολοφόνος της

Την ομόφωνη ενοχή του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου στη Φολέγανδρο αποφάσισε σήμερα, Πέμπτη (12/11) το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου.

Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένο καταλογισμό και καταδίκασε τον σύντροφο της Γαρυφαλλιάς για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και την καλή διαγωγή αφού έγινε η πράξη και όσο κρατούνταν απορρίφθηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.

Η γυναικοκτονία έλαβε χώρα στις 17 Ιουλίου του 2021, όπου η τότε 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο κατηγορούμενος σύμφωνα με τη δικογραφία τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, περιγράφοντας τα γεγονότα που έλαβαν χώρα την ημέρα της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς, δήλωσε πως δεν θυμάται πολλά από όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα καθώς και τη χρονική σειρά των γεγονότων. Συγκεκριμένα ανέφερε πως έχει κενό μνήμης από την στιγμή που το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, μέχρι και τη στιγμή που είδε τη Γαρυφαλλιά πεσμένη στα βράχια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την ώρα βίωνε ψυχωσικό επεισόδιο και πώς οι αντιφάσεις σε όσα αρχικά είχε δηλώσει στους αστυνομικούς όταν συνελήφθη, στους οποίους παραδέχτηκε πως εκείνος έσπρωξε τη Γαρυφαλλιά στο γκρεμό, αποδεικνύουν πόσο ψυχικά αποδιοργανωμένος ήταν.