Δίκη για τα Τέμπη: Ξέσπασμα στο δικαστήριο για τα χαμένα βίντεο – Νέα αναβολή

Ένταση και συνεχείς διακοπές σημάδεψαν τη συνεδρίαση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, όπου εκδικαζόταν η υπόθεση για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού τη νύχτα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Η απουσία του εκπροσώπου της Interstar, ενός εκ των τριών κατηγορουμένων, προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις από συγγενείς θυμάτων και συνηγόρους.

Η διαδικασία επικεντρώθηκε εκ νέου στο ζήτημα της παράστασης των οικογενειών για την υποστήριξη της κατηγορίας, την οποία η υπεράσπιση επιχειρεί να αποβάλει.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν σημειώθηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ συγγενών και του δικηγόρου της Interstar, Βασίλη Καπερνάρου, οδηγώντας σε νέα διακοπή και αναβολή της δίκης για τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Στο μεταξύ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανέφερε το θέμα των συνθηκών στην αίθουσα, προκαλώντας αντιδράσεις από παρευρισκόμενους.

Ο δικηγόρος και πατέρας θύματος, Αντώνης Ψαρόπουλος, κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση ώστε να ξεκινήσει η ουσιαστική συζήτηση, ενώ η Μαρία Καρυστιανού εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τις παρεμβάσεις.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο, συλλογικότητες και πολίτες παρέμειναν συγκεντρωμένοι ζητώντας δικαιοσύνη. Παράλληλα, δικηγόρος οικογενειών κατέθεσε αίτημα στην Εισαγγελία Εφετών για μεταφορά της κύριας δίκης σε Θεσσαλονίκη ή Αθήνα.