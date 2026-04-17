Δίκη για Τέμπη: Νεκρός ο ένας από τους δύο ελεγκτές της ΕΑΔ που κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος

Ο ένας εκ των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη δίκη των Τεμπών με φόντο τη σύμβαση 71, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του σήμερα (17/4).
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, τον θάνατο του 56χρονου πολιτικού μηχανικού ανακοίνωσε η ΠΟΕ ΕΜΔΥΔΑΣ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Σημειώνεται ότι στην τελευταία δικάσιμο για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο κατηγορούμενος ελεγκτής δεν είχε παραστεί, με τον νομικό του συμπαραστάτη να προβάλλει λόγους υγείας.
Τέμπη: Γιατί είχε εμπλακεί δικαστικά ο 56χρονος μηχανικός
Ο εκλιπών ήταν μεταξύ των προσώπων που είχαν τεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης για τη σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ, έργο που αφορά τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε αφορούσαν παραλείψεις κατά τη διαδικασία ελέγχου και τη μη απόδοση ευθυνών για καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, το τελευταίο διάστημα φέρεται να βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση, εξαιτίας της εμπλοκής του στην υπόθεση και της εξέλιξης της δικαστικής διαδικασίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η αιτία θανάτου, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.
