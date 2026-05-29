Δίκη για τον θάνατο του 19χρονου στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Τι είπαν οι 4 κατηγορούμενοι

Στην τελική ευθεία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών βρίσκεται η δίκη για δυστύχημα στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής στο οποιο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής τον Αύγουστο του 2024.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων ξεκίνησαν, με πρώτο τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος αρνήθηκε την κατηγορία, ενώ επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν ιδιοκατασκευή. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγε ένα παιδί μέσα από το λούνα παρκ», είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο μηχανικός, λίγο πριν το τραγικό περιστατικό, είχε δώσει υπεύθυνες δηλώσεις, με τις οποίες βεβαίωνε ότι και το συγκεκριμένο μηχάνημα και το λούνα παρκ δεν αντιμετώπιζαν κανένα πρόβλημα. Υποστήριξε, ότι στον έλεγχο που έγινε το 2023, ήταν όλα καλά, «προφανώς κάτι μου ξέφυγε, αλλά δεν είμαι Θεός», είπε χαρακτηριστικά, ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο νεαρός χειριστής του μηχανήματος υποστήριξε ότι δεν ανέβασε «στο τέρμα» το μηχάνημα και πως ακολούθησε τις οδηγίες του ιδιοκτήτη, η σύζυγος του οποίου από την πλευρά της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της, λέγοντας «συγνώμη» και διευκρίνισε ότι είχε τυπική σχέση με το λούνα παρκ.