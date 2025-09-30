Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Τον έσφαξαν, ήταν στυγερό έγκλημα», λέει η σύζυγος

Με την κατάθεση της Μίνας Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, συζύγου του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, άνοιξε η αυλαία της δίκης για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Στο εδώλιο κάθονται δύο αδέλφια, επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στον θάνατό του.



Η κ. Βαλυράκη, η πρώτη από τους 63 συνολικά μάρτυρες που έχουν κληθεί να καταθέσουν, μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση, αρχικά συστηνόμενη: «Είμαι η σύζυγος του δολοφονηθέντος».

Δίκη για Βαλυράκη: «Έχουμε ένα στυγερό έγκλημα»

«Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ατύχημα αλλά με ένα στυγερό έγκλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο Σήφης Βαλυράκης ήταν υγιής, γυμνασμένος και ιδιαίτερα έμπειρος στη θάλασσα».



Περιέγραψε βήμα-βήμα την ημέρα της τραγωδίας, από το πρωινό της Κυριακής μέχρι την αγωνιώδη αναζήτηση του συζύγου της, όταν δεν επέστρεψε από τη βόλτα του με τη βάρκα.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι έρευνες του Λιμενικού ήταν καθυστερημένες και κατευθύνθηκαν σε λάθος σημεία, ενώ η ίδια κατήγγειλε ότι ο άντρας της «πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα που είχαν μένος».



Η σορός του Σήφη Βαλυράκη εντοπίστηκε τελικά στο νησί των Ονείρων, με τη σύζυγό του να καταγγέλλει πως τα τραύματά του δεν συνάδουν με ατύχημα.

«Τον έσφαξαν, κύριε πρόεδρε…Δεν έχασα μόνο εγώ τον άντρα μου, έχασε η Ελλάδα έναν ήρωα», σημείωσε η μάρτυρας , η οποία τα τελευταία χρόνια –όπως είπε– έχει αναγκαστεί να μετατραπεί σε «ζωγράφο – ντετέκτιβ» για να βρει την αλήθεια.