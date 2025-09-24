Δίκη για υποκλοπές: Διακόπηκε για τις 22 Οκτωβρίου μετά από αίτημα της υπεράσπισης

Για τις 22 Οκτωβρίου διακόπηκε η δίκη ενώπιον του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που αφορά την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator, με κατηγορούμενους τέσσερις νομίμους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Η διακοπή δόθηκε κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων προκειμένου να λάβει γνώση κάποιων εγγράφων της δικογραφίας.

Σε δηλώσεις του, μετά τη διακοπή της δίκης, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές, ανέφερε πως αυτήν την υπόθεση στοιχειώνουν δύο πράγματα:

η απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που ήταν θύματα παρακολούθησης και

ότι σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο που δικάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής.

Από την πλευρά του ο πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης που έχει δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας, ανέφερε πως την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για τα Τέμπη και κλείνει άρον αρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές.