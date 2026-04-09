Δίκη για υποκλοπές: Στις 11 Δεκεμβρίου στο Εφετείο οι τέσσερις καταδικασμένοι

Στις 11 Δεκεμβρίου 2026 αναμένεται να καθίσουν στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών οι τέσσερις επιχειρηματίες που σε πρώτο βαθμό κρίθηκαν ένοχοι στην υπόθεση για τις υποκλοπές μέσω του λογισμικού Predator, έχοντας καταδικαστεί σε πολυετείς ποινές φυλάκισης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό έρχεται περίπου δέκα μήνες μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, αναφέρει το dikastiko.

Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι άσκησαν έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης, εξακολουθούν να αρνούνται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση των υποκλοπών.

Δίκη για υποκλοπές: Τι θα εξεταστεί στο Εφετείο

Ωστόσο, η δευτεροβάθμια δίκη θα πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας σε πρώτο βαθμό, υπό την προεδρία του Νίκου Ασκιανάκη και με εισαγγελέα τον Δημήτρη Παυλίδη.

Τα στοιχεία αυτά κρίθηκαν επαρκή για την ενοχή των κατηγορουμένων ως προς τα πλημμελήματα που τους αποδόθηκαν, ενώ παράλληλα άνοιξαν τον δρόμο για περαιτέρω διερεύνηση πτυχών της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, στους κατηγορουμένους επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών στον καθένα, με εκτιτέα ποινή τα οκτώ έτη, λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα των πράξεων.

Η ποινή αυτή, εφόσον επικυρωθεί και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, θα πρέπει να εκτιθεί από όσους τελικώς κριθούν ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Η Δικαιοσύνη πάντως συνεχίζει να εξετάζει και άλλες διαστάσεις της ίδιας υπόθεσης. Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το σκέλος που αφορά το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της κατασκοπείας, καθώς και για την εμπλοκή εννέα ακόμη προσώπων που φέρονται ως συνεργοί των επιχειρηματιών.