Μετρό Θεσσαλονίκης: Ακινητοποιήθηκε ξανά συρμός - Οι επιβάτες περπάτησαν μέσα στη σήραγγα

Νέο πρόβλημα παρουσιάστηκε στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς ακινητοποιήθηκε για μία ακόμα φορά συρμός, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να αποβιβαστούν και να περπατήσουν μέσα στη σήραγγα.

Σύμφωνα με την εταιρεία Thema, το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:47 το πρωί της Πέμπτης 9/4 σε συρμό μεταξύ των σταθμών «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» που εκτελούσε δρομολόγιο προς «Νέα Ελβετία», λόγω ένδειξης τεχνικού σφάλματος.

Οπως αναφέρει η εταιρία, η διαχείριση του περιστατικού ακινητοποίησης συρμού στο μετρό Θεσσαλονίκης έγινε με ασφάλεια και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Σύμφωνα πάντα με τη Thema, άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το πιστοποιημένο σχέδιο διαχείρισης συμβάντων, με στόχο την πλήρη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβατών και την ομαλή αντιμετώπιση της κατάστασης.

Διευκρινίζεται, δε, ότι η εκκένωση του συρμού πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του αρμόδιου προσωπικού, χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα ή να υπάρξει κίνδυνος για το επιβατικό κοινό.

Οι επιβάτες, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, μετακινήθηκαν μέσω του πεζοδιαδρόμου της σήραγγας προς τον σταθμό «Βούλγαρη», ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, τεχνικά συνεργεία και το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στις απαραίτητες ενέργειες για την απομάκρυνση του συρμού. Ο συρμός μεταφέρθηκε στο αμαξοστάσιο, όπου και θα πραγματοποιηθεί αναλυτικός τεχνικός έλεγχος για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος.