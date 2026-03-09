Δίκη Χρυσής Αυγής: Απόρριψη ελαφρυντικών προτείνει η εισαγγελέας

Απόρριψη ελαφρυντικών για τους καταδικασθέντες στη δίκη της Χρυσής Αυγής, προτείνει η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Κυριακή Στεφανάτου.

Απαντώντας σε ένα προς ένα τα ελαφρυντικά, που ζήτησαν οι περισσότεροι εκ των 42 κατηγορουμένων, η κ. Στεφανάτου διακόπηκε πολλές φορές από σχόλια συνηγόρων που εκδήλωναν την ενόχληση τους στο οξύτατο σκεπτικό που άκουγαν από την εισαγγελέα.

Έντονη αντίδραση όμως είχε και ο μοναδικός παρών κατηγορούμενος Ιωάννης Λαγός που φώναξε «γελοιοποιήστε μέχρι τελευταία μέρα. Καταδικάστε μας και μην πείτε τίποτα».

Στην πρότασή της ως προς τον σύννομο βίο η εισαγγελέας τόνισε ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος και άλλοι δύο εκ των κατηγορούμενων έχουν καταδίκες στο παρελθόν.

Όσο για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, η κ. Στεφανάτου επικαλούμενη αποφάσεις του Αρείου Πάγου τόνισε ότι το ελαφρυντικό δεν έχει μοναδική αναφορά στο λευκό ποινικό μητρώο αλλά και σε ένα πλέγμα κοινωνικών και ηθικών κανόνων απαιτώντας τον σεβασμό τους από τον καταδικασθέντα.

Τόνισε δε ότι η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει αδικήματα κατά ζωής και μάλιστα με ρατσιστικό κίνητρο, δεν συνάδει με την ουσία του ελαφρυντικού. Αναφέρθηκε επίσης σε «θρασύτητα» αλλά και σε «ροπή των κατηγορουμένων προς την αντικοινωνική συμπεριφορά».

Για την «ειλικρινή μετάνοια», η εισαγγελική λειτουργός σημείωσε πως οι κατηγορούμενοι δεν εμφανίζουν ηθική και ψυχική μεταστροφή αλλά αντίθετα «τήρησαν σκληρή υπερασπιστική γραμμή επιχειρώντας να συσκοτίζουν την υπόθεση». Όπως είπε, η συμμόρφωσή τους στη φυλακή και τα ημερομίσθια δεν αρκούν για την αναγνώριση του ελαφρυντικού.

Όσον αφορά το ελαφρυντικό μη εύλογης διάρκειας της δίκης, η κ. Στεφανάτου είπε ότι είναι αόριστο, ενώ επικαλέστηκε την πολυπλοκότητα «της δίκης δημοσίου συμφέροντος», την οποία ουδόλως διευκόλυναν οι κατηγορούμενοι.

Για την απόρριψη του ελαφρυντικού ειλικρινούς μεταμέλειας, η ίδια τόνισε πως η μετάνοια όσων την διεκδικούν είναι «μόνο φραστική» και όχι έμπρακτη.

Όσον αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας, ο ένας εκ των δύο που το ζήτησαν, όταν εντάθηκε στην εγκληματική οργάνωση, ήταν ήδη 38 ετών. «Δεν επρόκειτο για νεανική επιπολαιότητα» υπογράμμισε.

Τέλος για την επίκληση της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας με βάση δηλώσεις πολιτικών, η κ. Στεφανάτου ανέφερε πως οι δηλώσεις δεν άσκησαν και δεν ασκούν επιρροή στην ποινική διαδικασία.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί με δευτερολογίες των συνηγόρων υπεράσπισης.

Η πρωτόδικη απόφαση

Υπενθυμίζεται πως 13 εκ των 42 κριθέντων ενόχων για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής ήδη έχουν εξασφαλίσει ένα ελαφρυντικό, καθώς το Εφετείο αναγνώρισε την πρωτόδικη απόφαση.

Ειδικότερα, σε επτά το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας, στον πρώην βουλευτή Μιχαήλ Αρβανίτη το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, στον πρώην βουλευτή Νίκο Μίχο το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας και σε άλλους τέσσερις, μεταξύ των οποίων και οι πρώην βουλευτές Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος και Στάθης Μπούκουρας, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Κατά τη διήμερη διαδικασία που προηγήθηκε, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι ζήτησαν μέσω των συνηγόρων τους την αναγνώριση ελαφυντικών του πρότερου σύννομου βίου, της μη εύλογης διάρκειας της δίκης, της ειλικρινούς μεταμέλειας, αλλά και της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Μεταξύ αυτών και ο καταδικασμένος σε ισόβια και επιπλέον πρόσκαιρη κάθειρξη για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος ζήτησε να του αναγνωριστούν τρία ελαφρυντικά.

Ο δράστης της δολοφονίας του μουσικού προσδοκά να πετύχει αναγνώριση ελαφρυντικού ώστε «σπάσει» την ισόβια κάθειρξη. Έτσι αιτήθηκε την αναγνώριση του πρότερου σύννομου βίου, της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, καθώς και την ελαφρυντική περίπτωση της μη εύλογης διάρκειας της δίκης.