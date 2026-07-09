Δίκη Λιγνάδη στο Εφετείο: Στο βήμα του μάρτυρα ο πρώτος καταγγέλλων

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντος.

Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός δικάζεται για τρεις υποθέσεις βιασμού, καθώς η δικογραφία επανεξετάζεται μετά την έφεση που ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε ο πρώτος από τους καταγγέλλοντες, 29 ετών σήμερα, ο οποίος κατέθεσε ότι την άνοιξη του 2015, όντας ακόμη ανήλικος, έπεσε θύμα δύο βιασμών στο διαμέρισμα του κατηγορουμένου στο Μεταξουργείο.

Κατά την εξέτασή του, ο μάρτυρας εξήγησε πώς γνώρισε τον σκηνοθέτη και περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε να φιλοξενείται στο σπίτι του, αναφέροντας ότι εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε σοβαρά οικογενειακά και οικονομικά ζητήματα. Στη συνέχεια, προχώρησε στη λεπτομερή εξιστόρηση των όσων υποστηρίζει ότι συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη 12 ετών, με το δικαστήριο ωστόσο να του χορηγεί αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας δίκης.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος παρίσταται κανονικά στη δικαστική αίθουσα, επιμένει στην αθωότητά του, αρνούμενος το σύνολο των κατηγοριών. Η ακροαματική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με την εξέταση του μάρτυρα να συνεχίζεται μέσα από τις ερωτήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής.