Δίκη Λυγγερίδη: Αποκαλυπτικό βίντεο της επίθεσης με φωτοβολίδες προσκόμισε η οικογένεια στη δίκη

Σοκ προκαλεί βίντεο που προβλήθηκε στην δίκη για την υπόθεση του Γιώργου Λυγγερίδη και προσκόμισε η οικογένειά του, στο οποίο καταγράφηκε η επίθεση με φωτοβολίδες που δέχθηκε στου Ρέντη πριν δύο χρόνια η διμοιρία των ΜΑΤ, κατά την οποία δολοφονήθηκε ο αστυνομικός.

Το νέο βίντεο καταγράφει τις πρώτες στιγμές από την έναρξη των επεισοδίων, έξω από το κλειστό γήπεδο στου Ρέντη, στις 7 Δεκεμβρίου 2023, και προσκομίστηκε στο δικαστήριο από την πλευρά τής οικογένειας του αστυνομικού Λυγγερίδη που έπεσε νεκρός από ναυτική φωτοβολίδα.

Στην κατάθεση του στο δικαστήριο, ο επικεφαλής της διμοιρίας, περιέγραψε την πλήρη οργάνωση που είχαν οι επιτιθέμενοι, υποστηρίζοντας ότι είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση.

«Έκαναν διαρκή ανεφοδιασμό. Έφερναν προμήθειες από το γήπεδο. Επιτίθεντο και ανεφοδιάζονταν συνεχώς. Αναζήτησαν τη διμοιρία για να επιτεθούν. Είχαν σκοπό: ”θα πάμε να επιτεθούμε στα ΜΑΤ”. Οι βόμβες που έπεφταν ήταν σε διψήφιο αριθμό. Και μολότοφ και φωτοβολίδες. Δεν ήταν μόνο η ναυτική φωτοβολίδα που έπληξε τον Γιώργο. Δεχθήκαμε φωτοβολίδες τύπου στυλό και αυτές οι φωτοβολίδες κατατάσσονται στις ναυτικές. Είναι πυρομαχικά κανονικά. Όλα μπορούν να πλήξουν θανάσιμα» τόνισε ο αστυνομικός.

Για τον τραυματισμό του Γιώργου Λυγγερίδη, ο μάρτυρας είπε πως όταν η φωτοβολίδα καρφώθηκε στον μηρό του «ο Γιώργος μάς εκλιπαρούσε να την αφαιρέσουμε».

«Όταν εκτονώθηκε το υλικό, η καύση έφτανε μέχρι και τον λαιμό. Έλεγε ”καίγομαι, ανεβαίνει προς τα επάνω”. Το αίμα ανάβλυζε. Έκαψε τα σωθικά του» προσέθεσε.

Τόνισε επίσης πως παρά την πτώση του 30χρονου αστυνομικού στο έδαφος και την προσπάθεια τους να παράσχουν βοήθεια, η επίθεση δεν σταμάτησε: «Δεχόμασταν επιθέσεις και κατά μέτωπο και από τα πλάγια. Ο Γιώργος δέχτηκε τρεις εκρηκτικές μολότοφ. Η μία τον βρήκε στο δεξί πόδι, τον εκτίναξε στον αέρα» κατέθεσε.

Συνήγοροι κατηγορουμένων είπαν στον αστυνομικό ότι στις στις αρχικές καταθέσεις του, δεν είχε μιλήσει «για ευθείες βολές» με τον αστυνομικό να απαντά: «Αναζητάτε την αλήθεια και σας τη δίνω. Κάτι άλλο να χάσω δεν έχω. Το έχασα. Σε δεύτερο χρόνο κατέθεσα πιο νηφάλιος και κατέθεσα ακόμα περισσότερα. Δεν μου επιτρέπεται να καταθέσω συμπληρωματικά;

Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη των λεγόμενών μου. Προσπάθησα να δώσω στην ανακρίτρια όσες λεπτομέρειες μπορούσα. Κι εδώ το ίδιο. Μπορεί να θυμηθώ και κάτι άλλο να το καταθέσω. Ποιος θα με εμποδίσει; Αν θα πέσω έξω σε τοπογραφικό λάθος, αν είναι 100 μέτρα και δεν είναι 30 και; Αυτό που έζησα εγώ είναι πιο σημαντικό».