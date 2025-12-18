Δίκη Λυγγερίδη: Διακόπηκε και θα συνεχιστεί τον Ιανουάριο

Διακόπηκε ξανά η δίκη για τον θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη από ναυτική φωτοβολίδα πριν από δύο χρόνια.

Η νέα ημερομηνία που όρισε το δικαστήριο είναι για τις 14 Ιανουαρίου στις, 10:00 το πρωί.

Στο εδώλιο της δίκης που ξεκίνησε στις 5 Νοεμβρίου έχουν παραπεμφθεί 147 άτομα, αντιμέτωποι οι περισσότεροι με βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν τη συμμετοχή και δράση τους σε εγκληματική ομάδα, στην οποία αποδίδονται εκρήξεις, εκβιασμοί και άλλα αδικήματα, ενώ κατηγορούμενοι για πλημμελήματα είναι τα μέλη της Διοίκησης της ΠΑΕ.

Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της ΠΑΕ κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της υποστήριξης- χρηματοδότησης εγκληματικής οργάνωσης και της υποκίνησης αθλητικής βίας.

Μεταξύ των κατηγορουμένων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση είναι η ηγετική ομάδα της Θύρας 7 αλλά και άλλοι οργανωμένοι και μη οπαδοί του Ολυμπιακού στους οποίους καταλογίζεται μεταξύ άλλων ότι συντονισμένα, προετοίμασαν και προκάλεσαν τα επεισόδια που κόστισαν τη ζωή του Γιώργου Λυγγερίδη.

