Δίκη Λυγγερίδη: «Ό,τι είπα ήταν ψέματα» - Μάρτυρας αναίρεσε όσα είπε προανακριτικά και συνελήφθη για ψευδορκία

Tη σύλληψη μάρτυρα για ψευδορκία ζήτησε ο εισαγγελέας στη σημερινή δικάσιμο για την υποθεση της δολοφονίας Λυγγερίδη, καθώς ο ίδιος αναίρεσε την προανακριτική του κατάθεση, υποστηρίζοντας ότι λόγω αστυνομικής πίεσης που δέχθηκε είχε πει τότε ότι αναγνώρισε 13 κατηγορούμενους.

Οι συνήγοροι του είπαν πως ο μάρτυρας σήμερα λέει την αλήθεια, κάτι που προκάλεσε οργή στον πατέρα του δολοφονημένου αστυνομικού, με αποτέλεσμα να διακοπεί η δίκη.

Προανακριτικά, τον Ιανουάριο του 2024, ο 16χρονος τότε φίλαθλος του Ολυμπιακού, αναγνώρισε 13 από τους βασικούς κατηγορούμενους της δίκης, σε μια κατάθεση που είχε διαρκέσει για 4 ώρες, όπου ανέφερε συγκεκριμένα στοιχεία. Στη σημερινή συνεδρίασε αρνήθηκε τα πάντα.

Ακολουθεί ο διάλογος του μάρτυρα με τον πρόεδρο της έδρας:

Πρόεδρος: Ο ένας κρατούσε πέτρες είπατε, ο άλλος κρατούσε φωτοβολίδα. Άλλος καπνογόνα. Είπατε συγκεκριμένα πράγματα. Και ονόματα. Είπατε για παράδειγμα ο (….) έσπαγε πέτρες και τις μοίραζε στους άλλους.

Μάρτυρας: Όχι, δεν μπορούσα να το δω αυτό γιατί δεν έβλεπα έξω.

Πρόεδρος: Ή λέγατε ψέματα στην αστυνομία κύριε μάρτυρα ή λέτε ψέματα εδώ.

Μάρτυρας: Ότι είπα τότε ήταν ψέματα. Την αλήθεια τη λέω σήμερα εδώ.

Πρόεδρος: Αυτά τα άτομα όπως τα είπατε θα μπουν στη φυλακή μόνο από τη δική σας κατάθεση.

Μάρτυρας: Δεν το σκέφτηκα. Ήξερα ότι θα πω την αλήθεια στο δικαστήριο.

Αντέδρασαν οι γονείς του Λυγγερίδη

«Πώς συμπίπτει αυτό που φαντάστηκε να είναι πραγματικότητα… Είναι φοβισμένοι έχουν δεχθεί πιέσεις να μην φανερώσουν πρόσωπα», υποστήριξε η Ευγενία Λυγγερίδη, μητέρα του δολοφονηθέντα αστυνομικού.

Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος μεταξύ εισαγγελέα και μάρτυρα, που κατέληξε στη σύλληψή του :

Εισαγγελέας: Μας λέτε ότι επειδή πιεστήκατε, είχατε την διαύγεια να πλάσετε μια διαφορετική ιστορία για κάθε έναν από τους 13 που αναγνωρίσατε;

Μάρτυρας: Από το άγχος το έκανα ναι. Δεν θέλω να έχω το βάρος στην συνείδηση μου. Τα είπα όλα αυτά τότε γιατί ήθελα να γυρίσω γρήγορα σπίτι μου.

Εισαγγελέας: Σταματώ να κάνω ερωτήσεις. Ζήτω από το δικαστήριο να κρατηθεί ο μάρτυρας.

Έντονη ήταν και η αντίδραση των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων καθώς όπως ανέφεραν ο εισαγγελέας βιάστηκε να πάρει θέση. Επέμειναν πως ο μάρτυρας σήμερα λέει την αλήθεια, γεγονός που προκάλεσε την έκρηξη του πατέρα του Γιώργου Λυγγεριδη, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να διακόψει τη δίκη.

«Όταν έρχεται να καταθέσει ένας μάρτυρας ο οποίος καίει κόσμο, εάν συνεχίσει να τους καίει δεν θα τον ξαναδεί η μάνα του», ανέφερε ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη, Θανάσης. «Αυτό είδα σήμερα εδώ. Αυτοί οι μάρτυρες φοβούνται τη ζωή τους γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με εγκληματική οργάνωση χειρότερη από τη Χρυσή Αυγή», πρόσθεσε.

Δικηγόρος κατηγορουμένων: Φοβηθήκατε ότι θα γίνεται κατηγορούμενος;

Μάρτυρας: Όχι. Αγχώθηκα. Δεν ήξερα την διαδικασία. Ήταν ένας καλός αστυνομικός που δεχόταν ότι έλεγα {…} και ένας κακός αστυνομικός που κοπάναγε τα χέρια στο τραπέζι {…}.

Η συνήγορος της οικογένειας Λυγγερίδη, Νίκη Ιακωβίδου ανέφερε σχετικά: «Σήμερα ήρθε να μας πει ότι όλα όσα περιέγραψε τόσο αναλυτικά, αποτελούσαν προϊόν μυθοπλασίας και φαντασίας».

Το δικαστήριο θα αποφασίσει για την άσκηση ποινικής δίωξης στο τέλος της ακροαματικής και αποδεικτικής διαδικασίας για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης.