«Δηλητήριο» για τους κατοίκους το νερό στην Αίγινα: Καταγγέλλουν δερματοπάθειες, συνεδριάζει ο δήμος

Σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην Αίγινα, έπειτα από βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό, με αποτέλεσμα το νερό της βρύσης να είναι ακατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση. Το πρόβλημα επηρεάζει περίπου 15.000 μόνιμους κατοίκους του νησιού.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν δερματικούς και οφθαλμικούς ερεθισμούς, ενώ αναγκάζονται να βασίζονται αποκλειστικά σε εμφιαλωμένο νερό, με σημαντικά αυξημένο κόστος, αναφέρει η ΕΡΤ.

Σήμερα, έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Αίγινας, έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου, κάτοικοι και εκπρόσωποι συλλογικοτήτων, σε παράσταση διαμαρτυρίας την ώρα που συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αίγινα: Στα πρόθυρα έκτακτης ανάγκης

Αναμένεται η κατάθεση ψηφίσματος που θα ζητά την κήρυξη της Αίγινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς το πρόβλημα με το νερό διαρκεί από τις 15 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το δήμο, οι σημερινές ανάγκες του νησιού φτάνουν τους 4.000 τόνους νερού ημερησίως, ενώ μεταφέρονται περίπου 1.000 τόνοι την ημέρα με τη συνδρομή της Περιφέρειας και του Πολεμικού Ναυτικού, με στόχο την άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης.