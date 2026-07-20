Δήλωνε άστεγη, έμενε σε πισίνα - Πώς εξαρθρώθηκε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Μία καλοκουρδισμένη «μηχανή» παραγωγής μαύρου χρήματος, η οποία ζημίωσε τα κρατικά ταμεία με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αποκαλύφθηκε μετά από σαρωτικούς ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στήνοντας εταιρείες «μίας χρήσης» και επιστρατεύοντας «εξαφανισμένους εμπόρους», το κύκλωμα διακινούσε ιλιγγιώδη ποσά μέσω εικονικών τιμολογίων.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό των ελεγκτών, η συνολική αξία των εικονικών συναλλαγών που έχουν ταυτοποιηθεί ξεπερνά τα 98 εκατ. ευρώ. Η διαπιστωμένη φοροδιαφυγή αποτελεί τεράστιο πλήγμα για το Δημόσιο, αγγίζοντας τα 9,6 εκατ. ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ και τα 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος.

Οι έρευνες έφεραν στο φως ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και διασυνδεδεμένο δίκτυο νομικών και φυσικών προσώπων. Η οργάνωση λειτουργούσε με απόλυτη μεθοδικότητα, χρησιμοποιώντας κοινές πρακτικές, παρόμοια διοικητική δομή και καρμπόν συναλλακτικά πρότυπα.

Τα στοιχεία δείχνουν έναν εντυπωσιακό βαθμό ανακύκλωσης προσώπων: οι ίδιοι άνθρωποι εναλλάσσονταν σε ρόλους διαχειριστών ή εταίρων σε πολλαπλές επιχειρήσεις. Η τακτική τους ήταν απλή αλλά αποτελεσματική. Μόλις μία εταιρεία ολοκλήρωνε τον «κύκλο» της ή άλλαζε η μετοχική της σύνθεση, μία νέα φύτρωνε στη θέση της. Οι πρωταγωνιστές παρέμεναν ίδιοι, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη ροή της απάτης.

Η απόλυτη διασύνδεση του κυκλώματος αποδεικνύεται και από τις υλικοτεχνικές υποδομές. Οι εταιρείες-φαντάσματα μοιράζονταν ίδιες έδρες, κοινούς τηλεφωνικούς αριθμούς και πανομοιότυπα καταστατικά.

Ο κομβικός ρόλος των αλλοδαπών και το εμπόριο ένδυσης

Βασικό γρανάζι στη μηχανή της φοροδιαφυγής αποτελούσαν αλλοδαπά πρόσωπα, τα οποία φιγουράρουν σε σειρά εταιρειών με παρεμφερές αντικείμενο, εστιάζοντας κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ρούχων και υποδημάτων. Η επαναλαμβανόμενη παρουσία τους στα ίδια εταιρικά σχήματα και η χρήση κοινών εγκαταστάσεων πρόδωσαν τον ρόλο τους, καθώς οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις στήθηκαν αποκλειστικά για την έκδοση και λήψη «χρυσών» εικονικών στοιχείων.

Στο στόχαστρο των ελεγκτών έχουν μπει έξι βασικές υποθέσεις που αποτυπώνουν το μέγεθος της κομπίνας:

Τρεις ατομικές επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές 25 εκατ., 25 εκατ. και 28 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) με συναλλαγές 15 εκατ. ευρώ.

Μία εισαγωγική εταιρεία με συναλλαγές 3,25 εκατ. ευρώ.

Ένα φυσικό κατάστημα με εικονικές κινήσεις 2,5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές με τις ίδιες εταιρείες του εξωτερικού, κάνοντας μάλιστα χρήση των ίδιων εταιρικών σφραγίδων και εμπορικών χαρακτηριστικών.

Η «άστεγη» στη βίλα των 280 τ.μ. και τα «μαϊμού» προϊόντα

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε τρεις συλλήψεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η περίπτωση μιας αλλοδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να διατηρούσε τον έλεγχο μίας εκ των κεντρικών εταιρειών του δικτύου. Το οξύμωρο της υπόθεσης; Ενώ στις φορολογικές της δηλώσεις εμφανιζόταν ως άστεγη, οι αρχές ανακάλυψαν πως διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Στο ίδιο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται και αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι» (missing traders), με καταγεγραμμένες αγορές εμπορευμάτων που υπερβαίνουν τα 40 εκατ. ευρώ.

Η ΑΑΔΕ, παράλληλα με τη φορολογική και ποινική διερεύνηση, έχει ήδη προχωρήσει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 προϊόντα-«μαϊμού».