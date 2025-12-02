Δήμητρα Ματσούκα: Καταδικάστηκε σε οκτώ μήνες φυλάκισης - Ένοχη για τρία αδικήματα

Σε οκτώ μήνες φυλάκισης με αναστολή καταδικάστηκε η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα καθώς κρίθηκε ένοχη για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης με δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου σε άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Η Δήμητρα Ματσούκα είχε συλληφθεί το βράδυ της Τετάρτης (19/11) στη Βουλιαγμένη καθώς βρέθηκε να οδηγεί με γρήγορη ταχύτητα ενώ είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ήταν χωρίς δίπλωμα, ενώ το όχημα της δεν έφερε πινακίδες.

Η γνωστή ηθοποιός δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως μπροστά στο εδώλιο του κατηγορουμένου αλλά εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό της, Αλέξη Στεφανάκη.

Ο εισαγγελέας την έκρινε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που της είχαν αποδοθεί, αναφέροντας ότι πέρα από την κατάσταση «ήπιας μέθης» στην οποία βρισκόταν, οδηγούσε με ταχύτητα που ξεπερνούσε τουλάχιστον κατά 40 χλμ./ώρα το επιτρεπτό όριο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ηθοποιός εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 97 χλμ. την ώρα σε δρόμο με όριο τα 50, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, καθώς της είχαν αφαιρεθεί το προηγούμενο διάστημα.​

«Σωστή απόφαση στα κατώτατα όρια»

Ο συνήγορος υπεράσπισης της κ. Ματσούκα καθώς προχώρησε σε δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια, χαρακτήρισε την απόφαση «σωστή», τονίζοντας ότι η ποινή κινήθηκε στα κατώτατα όρια του νόμου.

​«Τα αδικήματα είναι τυπικά, μια σωστή απόφαση, εκτίμησε και αξιολόγησε όλο το υλικό το οποίο εισφέραμε στη δικογραφία και έχουμε στη συγκεκριμένη υπόθεση πια την ποινή που προβλέπεται στα κατώτατα όρια του νόμου» ανέφερε χαρακτηριστικά.



​Ο κ. Στεφανάκης σχολίασε και το ζήτημα της οδήγησης χωρίς πινακίδες, εξηγώντας τη θέση της πελάτισσάς του:



​«Είναι τα παράδοξα του να ζεις στην Ελλάδα... Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε τις προσωπικές μας ευθύνες και ταυτόχρονα το κράτος να βλέπει και αυτό τη δική του ευθύνη» δήλωσε, προσθέτοντας:

«Εάν σου πάρουν τις πινακίδες, αυτό το αυτοκίνητο κάπως πρέπει να γυρίσει στο σπίτι. Αυτό συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση... Έχει πάρει το όχημα από το θέατρο και το έχει κατεβάσει στο σπίτι της».

​Ο δικηγόρος διευκρίνισε πως στην ηθοποιό έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα και οι πινακίδες για 60 ημέρες, ενώ υπογράμμισε ως το πιο σημαντικό «να μην έχουμε επανάληψη σε οτιδήποτε ομοιάζει με αυτά που δικάσαμε σήμερα».