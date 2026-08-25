Δημήτρης Κόκοτας: Η μέρα που πάγωσε ο χρόνος λίγο μετά την τηλεοπτική του επιστροφή

Η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κόκοτα προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όσους λάτρεψαν τα τραγούδια του. Υπήρξε ένας από τους τραγουδιστές που ξεχώρισαν στα 90s και στα 00s και χάραξαν τη δική τους πορεία μέσα από δισκογραφικές δουλειές που έγιναν η μία μετά την άλλη επιτυχίες.

Ωστόσο ο ίδιος δεν κυνηγούσε τη δημοσιότητα και είχε παραδεχτεί πως αυτό ίσως ήταν λάθος για την καριέρα του.

«Δεν κυνηγούσα τη δημοσιότητα τόσο πολύ όσο θα έπρεπε ίσως, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στις δουλειές μας. Απέφευγα τα φώτα της δημοσιότητας ειδικά όταν ήμουν με την γυναίκα μου και το παιδί μας, τα τελευταία 11,5 χρόνια» είχε παραδεχτεί έναν περίπου χρόνο πριν κάνει τη μεγάλη του επιστροφή συμμετέχοντας τηλεοπτικά στο μουσικό σόου J2US.

Το νέο ξεκίνημα

Τραγική ειρωνεία, ο Δημήτρης Κόκοτας είχε δηλώσει ότι ένιωθε την επιστροφή αυτή στο J2US σαν ένα νέο ξεκίνημα για εκείνον. «Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή» είχε δηλώσει ο τραγουδιστής στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου» δύο μέρες πριν από το οξύ έμφραγμα που που υπέστη τον Μάρτιο του 2024.

«Ευτυχώς έχω τα τόσο ωραία τραγούδια του Φοίβου, του Καρβέλα, του Μηλιωτάκη, του Θεοφάνους που με βοηθάνε πάρα πολύ ακόμα. Αλλά νιώθω σε φάση σαν να ξεκινάω από την αρχή. Είμαι σε φάση να βγάλω καινούριο τραγούδι. Ήταν δική μου επιλογή να μη βγαίνω στην τηλεόραση συχνά ή και καθόλου.

Αν δεν έχεις κάτι να πεις… Μετά το ξανασκέφτηκα ότι έπρεπε να είχα δώσει το παρών και άλλες φορές. Η δύναμη της τηλεόρασης είναι τεράστια το νιώθω πολύ. Παρότι το μαλλί έχει γκριζάρει με γνωρίζουν. Υπάρχει η αμεσότητα και σου μιλούν σαν να ήταν χθες. Υπάρχει το υπόβαθρο», ανέφερε τότε.

Η μέρα που πάγωσε ο χρόνος

Ο τραγουδιστής βρισκόταν στις πρόβες για το J2US μαζί με την παρτενέρ του στο σόου Τραϊάνα Ανανία όταν αισθάνθηκε μια έντονη αδιαθεσία και κλήθηκε ασθενοφόρο.

Στην πρωινή εκπομπή του Alpha είχε μιλήσει τότε άνθρωπος που βρισκόταν στο πλευρό του Δημήτρη Κόκοτα την ώρα που άρχισε να μη νιώθει καλά, ο στυλίστας του J2US, Κώστας Ζήσης.

«Ο Δημήτρης ήρθε στο καμαρίνι, ευδιάθετος, ντύθηκε και πήγε στη σκηνή να κάνει την πρόβα του. Λίγο πριν βγει στη σκηνή, ήρθε πάλι στο καμαρίνι, μου είπε ότι δεν αισθάνεται καλά, άρχισε να γδύνεται, να ιδρώνει και να έχει τάσεις λιποθυμίας. Κάλεσα αμέσως το 166, μας σύνδεσαν με τον γιατρό και μίλησαν απευθείας με τον Δημήτρη που τους είπε ακριβώς τι ένιωθε.

Ο γιατρός είπε ότι στέλνει αμέσως διασώστη, που ήρθε μέσα σε 20 λεπτά, και λίγο μετά ήρθε και το ασθενοφόρο. Είχε κανονικά τις αισθήσεις του, δεν λιποθύμησε. Ήταν ψύχραιμος. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα», ανέφερε τότε.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Γεννηματάς διέγνωσαν οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή και έκτοτε ξεκίνησε ένας γολγοθάς, μια μάχη που κράτησε πάνω από δύο χρόνια κατά τα οποία η ελπίδα ότι ο οργανισμός του θα ανέκαμπτε δεν είχε σβήσει.

«Δημήτρη, δεν θα αντέξει ο οργανισμός σου σε παρακαλώ γράψ΄τα όλα εκεί που πρέπει»

Η Τραϊάνα Ανανία ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν δίπλα στον Δημήτρη Κόκοτα τη στιγμή της κατάρρευσής του στα παρασκήνια του J2US. Η ηθοποιός που ήταν η παρτενέρ του τραγουδιστή στο μουσικό show J2US μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» για το πως βίωσε η ίδια εκείνες τις στιγμές μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής είχε αναφέρει:

«Εγώ επειδή ήμουν πολύ κοντά με τον Δημήτρη γιατί πηγαινοέρχόμασταν μαζί τον έβλεπα πόσο άγχος είχε συνέχεια και του έλεγα “Δημήτρη, δεν θα αντέξει ο οργανισμός σου σε παρακαλώ γράψ΄τα όλα εκεί που πρέπει”.

Και το είδα να γίνεται μπροστά μου αυτό που φοβόμουν. Εγώ το ένιωθα αυτό το πράγμα, είναι συγκλονιστικό. Ήμουν μαζί του πριν από την πρόβα μας και επειδή έχω βαθμό στο ρέικι μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, τους έβγαλα όλους έξω και άρχισα να του κάνω θεραπεία. Είχε τις αισθήσεις του και ένιωθα όλο αυτό το συσσωρευμένο άγχος να θέλει να βρει διέξοδο και να μην βρίσκει.

Ελάχιστα μπορούσε να μιλήσει και μου έδινε την άδεια να κάνω αυτή την πρακτική που έκανα εγώ. Τον βοήθησε γιατί του μείωνα τον φόβο που είχε, είχε μεγάλο φόβο και δεν ήταν μόνος του. Δεν μπορώ να πάω να τον δω» είπε μέρες μετά από το περιστατικό που τον οδήγησε στο νοσοκομείο η ηθοποιός.