Δημογλίδου: Αυξημένα μέτρα της ΕΛΑΣ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ενημέρωσε σήμερα, Σάββατο (07/03), πως η ΕΛΑΣ είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ωστόσο υπογράμμισε πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την εσωτερική ασφάλεια της χώρας.

Από το περασμένο Σάββατο η ΕΛΑ έχει ενεργοποιήσει αυξημένα μέτρα, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και προσαρμόζοντας ανάλογα τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, είπε στην ΕΡΤ.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, επειδή ακριβώς έχουν ενεργοποιηθεί τα αυξημένα μέτρα της Ελληνικής Αστυνομίας ήδη από το περασμένο Σάββατο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε ότι τα μέτρα δεν αφορούν μόνο στόχους αμερικανικού ή ισραηλινού ενδιαφέροντος και διπλωματικές εγκαταστάσεις, αλλά έχουν επεκταθεί σε διάφορα σημεία και υποδομές όπου ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλημα.

Στάθηκε, ακόμα, στην άμεση αντίδραση των αστυνομικών στο περιστατικό που σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), δείχνει πως οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Όπως είπε, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί σύνδεση του συγκεκριμένου περιστατικού με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.