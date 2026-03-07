Εξάρχεια: Έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στην είσοδο πολυκατοικίας

Έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού ο οποίος αποτελούταν από γκαζάκια σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Σαββάτου, στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Δεληγιάννη στα Εξάρχεια.
Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην τζαμαρία και στα μάρμαρα της εισόδου, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής οι άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν έναν ή δύο εμπρηστικούς μηχανισμούς στην είσοδο του κτιρίου, τον (ή τους) πυροδότησαν και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν στα στενά της περιοχής.
Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα η Κρατική Ασφάλεια, η οποία εξετάζει τα στοιχεία και αναζητά τους δράστες, όπως και το ποιος ήταν ο στόχος της εμπρηστικής επίθεσης.
- Νέα παρέμβαση Σάντσεθ: «Είμαστε αλληλέγγυοι στην Κύπρο - Τεράστιο λάθος αυτός ο πόλεμος»
- Όταν ο Μεσι κλώτσησε την παιδική μας ηλικία στα περιστέρια
- Ξέσπασμα Λιάγκα για Λαζόπουλο: «Όταν υπερβεί την κόκκινη γραμμή, θα κάνω αγωγή – Aυτοί οι άνθρωποι μόνο με χρήμα καταλαβαίνουν»
- Έφτασε στην πλατεία Κοτζιά ο Μπραντ Πιτ: Πλάνα από το καμαρίνι του - «Φρούριο» η γύρω περιοχή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.