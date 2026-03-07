Εξάρχεια: Έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στην είσοδο πολυκατοικίας

Έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού ο οποίος αποτελούταν από γκαζάκια σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Σαββάτου, στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Δεληγιάννη στα Εξάρχεια.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην τζαμαρία και στα μάρμαρα της εισόδου, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής οι άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν έναν ή δύο εμπρηστικούς μηχανισμούς στην είσοδο του κτιρίου, τον (ή τους) πυροδότησαν και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν στα στενά της περιοχής.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα η Κρατική Ασφάλεια, η οποία εξετάζει τα στοιχεία και αναζητά τους δράστες, όπως και το ποιος ήταν ο στόχος της εμπρηστικής επίθεσης.