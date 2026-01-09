Δημογλίδου για αγρότες: «Δικογραφία για το περιστατικό με τα τρακτέρ στη Νεμέα»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τις αγροτικές κινητοποιήσεις καθώς οι αγρότες αποδέχθηκαν την πρόταση για συνάντηση την Τρίτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πιο αναλυτικά, το Σάββατο στη Νίκαια θα αποφασιστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα συναντηθεί την Τρίτη με τον πρωθυπουργό. Η επιτροπή θα προέρχεται από την πανελλαδική επιτροπή μπλόκων και θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλους τους κλάδους, γεωργούς και κτηνοτρόφους, χωρίς συμμετοχή μπλόκων που είχαν ταχθεί εξαρχής υπέρ άμεσου διαλόγου. Στόχος είναι ένας ουσιαστικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς, με τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος.

Την ίδια στιγμή η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνα Δημογλίδου, δηλώνει μιλώντας στην ΕΡΤ ότι σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό κατά το οποίο αγρότες μπήκαν αιφνιδιαστικά με τρακτέρ στην εθνική οδό, στη Νεμέα, σε σημείο με στροφή και περιορισμένη ορατότητα.

Όπως ανέφερε, οι συγκεκριμένες ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και επιβαινόντων, αλλά και των ίδιων των αγροτών.

Το βίντεο με τους αγρότες στη Νεμέα

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες, καταγράφεται η είσοδος των τρακτέρ στην Εθνική από άνοιγμα του δρόμου, ενώ κάποιοι αγρότες κινούνταν πεζή στο οδόστρωμα με σημαίες, προσπαθώντας να προειδοποιήσουν τα οχήματα.

Η κυρία Δημογλίδου έκανε λόγο για παράνομες ενέργειες, επισημαίνοντας ότι στην ίδια περιοχή υπήρχε ήδη άλλο αγροτικό μπλόκο και ότι αντίστοιχο περιστατικό δεν σημειώθηκε σε καμία άλλη περιοχή της χώρας. Παράλληλα, τόνισε πως τα βασικά πρόσωπα που συμμετείχαν έχουν ταυτοποιηθεί και η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.